Румунський блогер створив оригінальні фото з книжками: результат приголомшує

Здавалося б, фото з книгами вже не можуть здивувати знаних користувачів Instagram. Однак румунський блогер з легкістю довів протилежне, створивши дивовижну серію знімків, яка заворожує красою та оригінальністю.

Талановитий фотограф Джеймс Тревін має чималу бібліотеку в своєму домі. Щороку чоловік поповнює її все новими виданнями, а його книжкова полиця вже займає всю стіну в помешканні.

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Блогер сортує прочитані книги за кольором обкладинки. Відтак одного разу він вирішив створити оригінальне фото зі своїми улюбленими творами. Це згодом і дало поштовх до серії знімків, які отримали чималу популярність у соцмережі.

На знімках Джеймс Тревін показує героїв з фільмів кіностудії Marvel, казкових персонажів, або ж просто втілює креативні ідеї. Результати його творчості приголомшують.

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 27 Лип 2018 р. о 9:05 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 21 Лип 2018 р. о 9:16 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 20 Лип 2018 р. о 9:19 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 16 Лип 2018 р. о 9:24 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 14 Лип 2018 р. о 9:18 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 11 Лип 2018 р. о 9:27 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 8 Лип 2018 р. о 9:20 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 6 Лип 2018 р. о 9:32 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 20 Чер 2018 р. о 9:34 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 17 Чер 2018 р. о 9:28 PDT