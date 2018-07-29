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Румунський блогер створив оригінальні фото з книжками: результат приголомшує

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Яскраві фото з книгами
Яскраві фото з книгами / Фото із соцмереж

Здавалося б, фото з книгами вже не можуть здивувати знаних користувачів Instagram. Однак румунський блогер з легкістю довів протилежне, створивши дивовижну серію знімків, яка заворожує красою та оригінальністю.

Талановитий фотограф Джеймс Тревін має чималу бібліотеку в своєму домі. Щороку чоловік поповнює її все новими виданнями, а його книжкова полиця вже займає всю стіну в помешканні. 

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Блогер сортує прочитані книги за кольором обкладинки. Відтак одного разу він вирішив створити оригінальне фото зі своїми улюбленими творами. Це згодом і дало поштовх до серії знімків, які отримали чималу популярність у соцмережі. 

На знімках Джеймс Тревін показує героїв з фільмів кіностудії Marvel, казкових персонажів, або ж просто втілює креативні ідеї. Результати його творчості приголомшують. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мистецтво Румунія Література
Джерело: 24 Канал
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