Румунський блогер створив оригінальні фото з книжками: результат приголомшує
Здавалося б, фото з книгами вже не можуть здивувати знаних користувачів Instagram. Однак румунський блогер з легкістю довів протилежне, створивши дивовижну серію знімків, яка заворожує красою та оригінальністю.
Талановитий фотограф Джеймс Тревін має чималу бібліотеку в своєму домі. Щороку чоловік поповнює її все новими виданнями, а його книжкова полиця вже займає всю стіну в помешканні.
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Блогер сортує прочитані книги за кольором обкладинки. Відтак одного разу він вирішив створити оригінальне фото зі своїми улюбленими творами. Це згодом і дало поштовх до серії знімків, які отримали чималу популярність у соцмережі.
На знімках Джеймс Тревін показує героїв з фільмів кіностудії Marvel, казкових персонажів, або ж просто втілює креативні ідеї. Результати його творчості приголомшують.