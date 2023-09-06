Киян налякав звук вибуху на Русанівці: що насправді сталося

У Києві близько обіду 6 вересня пролунав звук, схожий на вибух. Інцидент стався у житловому масиві Русанівка.

Київські пабліки писали, що нібито стався вибух на бульварі Ігоря Шамо, 7, інформує 24 Канал. Зі слів очевидців, після цього з квартири будинку пішов дим.

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Інформація про вибух не підтвердилася

Повідомлялося, що рятувальники прибули на місце події. У пресслужбі ДСНС у Києві повідомили 24 Каналу, що, за попередніми даними, інформація про вибух виявилася хибно. Ніякої загрози для людей немає.

У ДСНС зазначили, що за вказаною адресою проводилися будівельні роботи, від яких піднявся густий пил, який люди, ймовірно, сплутали з димом.



З будинку на Русанівці пішов пил, який схожий на дим / Фото з телеграм-каналу "R&B News. Березняки та Русанівка"

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