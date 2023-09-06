Киян налякав звук вибуху на Русанівці: що насправді сталося
У Києві близько обіду 6 вересня пролунав звук, схожий на вибух. Інцидент стався у житловому масиві Русанівка.
Київські пабліки писали, що нібито стався вибух на бульварі Ігоря Шамо, 7, інформує 24 Канал. Зі слів очевидців, після цього з квартири будинку пішов дим.
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Інформація про вибух не підтвердилася
Повідомлялося, що рятувальники прибули на місце події. У пресслужбі ДСНС у Києві повідомили 24 Каналу, що, за попередніми даними, інформація про вибух виявилася хибно. Ніякої загрози для людей немає.
У ДСНС зазначили, що за вказаною адресою проводилися будівельні роботи, від яких піднявся густий пил, який люди, ймовірно, сплутали з димом.
З будинку на Русанівці пішов пил, який схожий на дим / Фото з телеграм-каналу "R&B News. Березняки та Русанівка"
У Києві вночі чули вибухи: росіяни намагалися атакувати столицю
- Російські військові вночі 6 вересня масовано атакували Україну ракетами й дронами. Під прицілом окупантів була й столиця.
- Перед 6 ранку мер Києва Віталій Кличко інформував, що в столиці працює ППО.
- У КМВА повідомили, що всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. За попередніми даними, у Києві без жертв та руйнувань.
- Російські військові намагалися атакувати Київ ракетою балістичного типу. Ймовірно, мовиться про "Іскандер-М", яку збили сили ППО вночі.
- Також протягом ночі українські захисники знешкодили 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, які росіяни випустили з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95.
- Додамо, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети сталася пожежа на території торговельного підприємства у Київській області. Рятувальники ліквідували загорання. Жертв і потерпілих не виявлено.