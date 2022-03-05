"Руский корабель – іди нах*й": Васильків готовий до боротьби з окупантами
Джерело:Олексій Гончаренко у телеграмі
Українські військові продовжують боротися з російськими загарбниками. У цьому протистоянні ЗСУ допомагають мирні мешканці наших міст.
Зокрема у Василькові, що на Київщині, який окупанти атакують ракетами та бомбами вже декілька днів, дали чітко зрозуміти ворогу, що не чекають його на своїй землі.
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У місті поставили білборди, на яких написано, куди саме повинні направлятися російські загарбники.
Васильків – місто-герой! Руский корабель – іди нах*й,
– пише на рекламних щитах.
У Василькові ніхто не чекає окупантів / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
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