"Руский корабель – іди нах*й": Васильків готовий до боротьби з окупантами

5 березня 2022 , 00:21
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Джерело:

Олексій Гончаренко у телеграмі

Українські військові продовжують боротися з російськими загарбниками. У цьому протистоянні ЗСУ допомагають мирні мешканці наших міст.

Зокрема у Василькові, що на Київщині, який окупанти атакують ракетами та бомбами вже декілька днів, дали чітко зрозуміти ворогу, що не чекають його на своїй землі.

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У місті поставили білборди, на яких написано, куди саме повинні направлятися російські загарбники.

Васильків – місто-герой! Руский корабель – іди нах*й,
– пише на рекламних щитах.


У Василькові ніхто не чекає окупантів / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка


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Автор: Олег Васьків