Окупанти влучили у житловий будинок у Руській Лозовій: під завалами люди
Джерело:Вячеслав Задоренко
Росіяни випустили по Руській Лозовій, що на Харківщині, КАБ. Бомба влучила поблизу приватного будинку, завдавши йому руйнувань.
3 липня, о 09:52 ворог вдарив КАБом по селу Руська Лозова. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти атакували житловий будинок та є постраждалі.
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Під завалами будинку люди
Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці удару горить приватний будинок, а під завалами можуть перебувати люди.
Станом на зараз відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них – у важкому стані,
– додав Синєгубов.
На місці влучання через витік газу триває пожежа.
Згодом Задоренко повідомив, що у результаті нічних та ранкових обстрілів 3 липня у Руській Лозовій пошкоджено близько 20 будинків, 6 з яких зруйновані майже повністю. Троє людей госпіталізовано, двоє з них у стабільному стані, за життя одного чоловіка медики продовжують боротись, він у важкому стані.
Підрозділи ДСНС, за його словами, продовжують гасіння пожежі. Оперативники Харківгазу перекрили газопостачання до пошкоджених домоволодінь.
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Ранковий удар по Дніпру
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