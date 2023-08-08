Підозра колишньому нардепу: маніпулював на фондовій біржі та відмив мільярд

Правоохоронці викрили злочинне угрупування, серед учасників якого – колишній народний депутат. Ймовірно, йдеться про Руслана Демчака. Підозрюють, що він завдяки махінаціям легалізував один мільярд гривень.

Власне, у вівторок, 8 серпня, стало відомо, що ексобранцю оголосили про підозру через можливе пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації грошей, що були одержані злочинним шляхом. Зазначимо, що не весь мільярд дістався йому – всього 20 мільйонів.

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Підозра екснардепу

Як пишуть правоохоронці, банда, членом якої був колишній депутат, легалізовувала злочинні доходи, отримані завдяки махінаціям із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України.

Своєю чергою, це дозволяло отримувати інвестиційний прибуток, який не підлягає оподаткуванню, та проганяти його через підконтрольний банк.

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку. Також про підозру повідомили колишньому депутату. У схемі він отримав 20 мільйонів гривень незаконного прибутку,

– йдеться у повідомленні поліції.

Учасникам цього злочинного угрупування, зокрема екснардепу, загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати державні посади до трьох років та конфіскацією майна. Однак потрібно, аби їхню провину довели в суді.

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Підозру оголосив колишньому нардепу Офіс Генерального прокурора за такими статтями Кримінального кодексу:

частиною 5 статті 27;

частиною 2 статті 222-1;

частиною 3 статті 209.

Через презумпцію невинуватості у повідомленнях не зазначене ім'я Руслана Демчака (партія "Європейська Солідарність"). Однак на те, що, ймовірно, йдеться саме про нього, вказує фото, опубліковане правоохоронцями, та те, що оголошено про підозру нардепу восьмого скликання Верховної Ради, який очолював комітет з питань фінансової політики.

Згадаємо наостанок, що 8 серпня правоохоронці викрили на хабарі у 85 тисяч доларів чинного народного обранця від "Слуги народу". Ймовірно, Анатолія Гунька. Він обіцяв приватному підприємцю розв'язати питання з орендою землі, що належить Національній академії аграрних наук України.