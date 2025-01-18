Люди стояли навколішках: на Майдані попрощалися з відомим воєнним фотографом Русланом Ганущаком
- 18 січня у Києві на Майдані Незалежності відбулося прощання з воєнним фотографом Русланом Ганущаком, який загинув 12 січня.
- Ганущак документував війну з 2014 року, працюючи для українських та міжнародних телеканалів.
За Україну віддають життя найкращі її сини. Серед них – відомий військовий журналіст Руслан Ганущак, який добровільно вступив у лави ЗСУ.
12 січня стало відомо про загибель відомого фотографа і телеоператора Руслана Ганущака з Івано-Франківська. Він документував війну від початку російського вторгнення. Роботи Ганущака транслювалися не лише українськими, але й закордонними телеканалами, передає 24 Канал.
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Прощання з Русланом Ганущаком
18 січня у Києві на Майдані Незалежності відбулося прощання з Героєм. Віддати шану воїну прийшли рідні, побратими та небайдужі громадяни.
Добровольця Руслана Ганущака провели в останню путь / Фото Валентина Поліщук
Руслан Ганущак брав участь у Революції Гідності.
У 2014 році він почав працювати як воєнний оператор під час служби в батальйоні "Азов". Руслан документував злочини російських військових у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар’їнці.
Близькі оплакують полеглого бійця / Фото Валентини Поліщук
У 2022 році, вже як боєць 92-ї механізованої бригади ЗСУ, він продовжив висвітлювати реалії війни.
Роботи Ганущака про війну в Україні показували у Британії та США / Фото Валентини Поліщук
Із полеглим захисником прийшли попрощатися небайдужі громадяни / Фото Валентина Поліщук
У центрі Києва люди навколішках проводжали в останню путь Руслана Ганущака / Фото Валентини Поліщук
На Хрещатику водії виходили з авто, щоб віддати шану Захиснику / Фото Валентини Поліщук
Прощання з Русланом Ганущаком у Києві / Фото Валентина Поліщук для 24 Каналу
Прощання з воєнним фотографом Русланом Ганущаком: відео "Радіо Свобода"