Загинув на аеродромі у Гостомелі: у Києві попрощалися з рятувальником Русланом Кошовим

У Києві відбулася церемонія прощання з рятувальником Русланом Кошовим. Він загинув у перший день повномасштабної війни у Гостомелі.

В останню путь Героя проводжали під звуки пожежних сирен. Руслана Кошового поховають на Берковецькому кладовищі.

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Перший пожежник, який загинув під час вторгнення

Руслан Кошовий був начальником Державної пожежно-рятувальної частини № 30, яка базується на аеродромі "Антонов" у Гостомелі. Історія його загибелі вкрай трагічна. У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російські окупанти здійснили спробу захопити аеропорт "Антонов". Руслан Кошовий, намагаючись врятувати свій особовий склад та пожежну техніку, потрапив під обстріл. Герой отримав дуже важкі поранення, несумісні з життям.

Вшанувати пам'ять Героя прийшло керівництво ДСНС, колеги, друзі та рідні. Виконувач обов'язків голови ДСНС Володимир Демчук підкреслив, що Руслан віддав найцінніше у цій кровопролитній війні – життя.

Руслан був першим рятувальником, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він віддав найцінніше – життя, намагаючись врятували своїх колег. Ми не маємо права забути його подвиг. Наш обов'язок – підтримувати родину героя, адже це наша спільна втрата. Ми платимо вкрай високу ціну за нашу свободу. І я дякую кожному, хто сьогодні працює заради нашої Перемоги,

– сказав Демчук.

. За словами Володимира Демчука, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 80 пожежників.

Поховати Героя не вдавалося більше ніж 1,5 року. Спочатку окупанти не дозволяли забрати загиблого, а після деокупації тіло довго не могли знайти. Лише тепер Руслана Кошового вдалося гідно поховати. Посмертно Герой отримав звання полковника служби цивільного захисту та нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Церемонія прощання з Русланом Кошовим / Фото ДСНС України

Трагічні втрати України у війні

На Запорізькому напрямку трагічно загинув 21-річний Олександр Наумов. Боєць був командиром 2 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.

На фронті загинув сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Воїн став першим, кому Володимир Зеленський офіційно надав звання Героя України за деокупацію Херсона.

Через ворожий мінометний обстріл зупинилося серце 19-річний Дмитро Алехно. Він боронив країну на Бахмутському напрямку.

Редакціящиро співчуває рідним та сім'ї Героя