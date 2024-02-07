Близько місяця вважався зниклим безвісти: у боях за Україну загинув Руслан Сенчук

Своє життя за Україну героїчно віддав колишній голова Вижницької районної державної адміністрації Руслан Сенчук. Він був депутатом Вижницької міськради.

Протягом місяця захисника вважали безвісти зниклим. Рідні та близькі воїна очікували на диво, проте, на жаль, ці надії виявилися марними.

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Україна втратила ще одного Героя

Ще у травні 2022 року чоловік пішов на війну добровольцем. Про загибель захисника повідомила його дружина.

Дива, на яке ми всі так чекали, не сталося. Прийшла звістка про загибель Руслана 6 січня 2024 року в районі населеного пункту Роботине. Капітан, командир роти протитанкових ракетних комплексів 82 окремої десантно-штурмової бригади. Він повертається додому,

– повідомила Надія Сенчук.

Захисник 2 лютого повинен був відсвяткувати своє 52-річчя. Однак статися цьому не судилося.

Напередодні його дня народження донька воїна написала пронизливий допис, який присвятила батькові.

Наш найрідніший, найхоробріший та найкращий тату. Ти приєднався до лав ЗСУ в травні 2022 року, адже казав, що повинен нас захищати. Ти завжди повторював, що "я там, щоб ви тут могли жити в мирі". У переддень твого дня народження я прошу Бога, щоб Він повернув нам тебе, бо вже майже місяць ти вважаєшся зниклим безвісти під час виконання бойового завдання,

– поділилася донька.

За кілька днів родина дізналася, що сталося непоправне.

Загиблий воїн Руслан Сенчук / Фото Надії Сенчук

Що відомо про захисника

У Вижницькій міській раді розповіли, що Руслан Іванович Сенчук народився 2 лютого 1972 року. Чоловік родом із Хмельницького. Відомо, що він здобув дві вищі освіти.

Перший диплом за спеціальністю "Географія" отримав у Чернівецькому національному університеті. Пізніше у цьому ж ВНЗ навчався на спеціальності "Державна служба", здобувши ступінь магістра державної служби.

Міський голова Дніпра Борис Філатов також висловився стосовно бійця.

Спокійна, порядна, інтелігентна людина. Справжній "очкарик". Та це лише зовні. Насправді за професією та в душі він був гірським рятувальником. Відважним та шаленим,

– сказав Філатов.

Тіло Героя його земляки зустрічають 7 лютого.

Трагічні втрати для нашої держави

6 лютого стало відомо, що у бою із ворогом під Бахмутом, що на Донеччині, героїчно загинув боєць Богдан Бородай. Хлопець воював у складі 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Захисникові назавжди залишилося 26 років.

Зокрема, під час виконання бойового завдання загинув захисник з Миколаївщини Олександр Красюк. Чоловіку було 26 років і вдома на повернення тата з війни на нього чекали дві донечки та дружина.

Також на фронті загинув 22-річний воїн Павло Шевчук. Смерть наздогнала героя у Донецькій області. Чоловік виконував бойове завдання неподалік села Побєда.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним та друзям загиблого бійця!