Тиждень не дожив до дня народження: на фронті загинув вчений-фізик Руслан Шуліпа

На війні загинув 37-річний Руслан Шуліпа. Він пішов з життя 30 грудня 2023 року унаслідок травм, отриманих під час артобстрілу окупантів на Харківському напрямку.

Про трагічну втрату повідомили у Сумській міськраді. Там також уточнили, що Герой тиждень не дожив до свого 38-річчя.

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На фронті загинув вчений

У Сумах 4 січня попрощалися з мужнім воїном Русланом Шуліпою. Він загинув 30 грудня, захищаючи Україну. Герою було усього 37 років.

Як додали у НАН України, Руслан був вченим-фізиком, головним інженером сектору експлуатації і модернізації електростатичних прискорювачів Інституту прикладної фізики НАН України. У 2020 році він закінчив аспірантуру в Інституті прикладної фізики й після цього очолив групу фахівців, яка обслуговує Аналітичний прискорювальний комплекс Інституту, і відповідав за безпечну й безаварійну експлуатацію комплексу та професійну підготовку персоналу.

Навесні 2022 року, коли місто було в умовах оточення, Руслан Шуліпа зміг зберегти Аналітичний прискорювальний комплекс Інституту прикладної фізики НАН України у робочому стані. Вже у липні 2023 року чоловік став на захист країни й долучився до лав ЗСУ.

Руслан був хорошою людиною і фахівцем високого рівня, мав авторитет і повагу колективу. Через війну не встиг створити власної сім'ї. Без сина і брата залишились його рідні,

– повідомили в НАН України.



Руслан Шуліпа загинув на фронті / Фото Сумська міськрада

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

Руслан Шуліпа – 75-й науковець, який загинув від російської агресії.

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