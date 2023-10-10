Чи володіє секретами прикордонник-дезертир і як він служив в АТО: у ДПСУ розповіли про Сирового

Прикордонники поділилися деталями щодо зникнення з місця служби старшого лейтенанта ДПСУ Руслана Сирового. Його підозрюють у роботі на Росію.

У Державній прикордонній службі дали коментар щодо Руслана Сирового, який утік через Угорщину до Москви. Речник ДПСУ Андрій Демченко запевняє, що чоловік не мав доступу до секретних даних.

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Як стало відомо про зникнення прикордонника

Сировий мав служити у Мукачівському прикордонному загоні. Коли з'ясувалося, що він не прибув на місце служби, чоловікові почали телефонувати. Слухавку він не брав.

Розпочалися розшукові заходи та призначили службове розслідування. Про зникнення працівника ДПСУ повідомили у прикордонні підрозділи, ВСП (військову службу правопорядку), поліцію, СБУ та ДБР.

Де зараз Сировий

9 жовтня стало відомо, що він нібито приїхав до Росії, у складі групи ухилянтів незаконно перетнувши кордон з Угорщиною.

"Звісно, ми реагуємо на інформацію, що з'явилася на російських ресурсах, начебто про його місцезнаходження в Москві та що тривалий час він був російським агентом. Зараз проводиться робота щодо з'ясування всіх обставин, пов'язаних з його зникненням і проходженням служби", – каже Андрій Демченко.

Чи мав Сировий доступ до секретної інфомації

Побоювання, що дезертир може злити секретні дані росіянам, з'явилися через посаду Сирового. Він із липня 2023 року займався моніторингом обстановки на державному кордоні у відділенні інспекторів прикордонної служби.

Військовослужбовець не мав доступу до секретних документів чи інформації з обмеженим доступом, також не виконував завдання з адміністрування інформаційних систем або цифрової інфраструктури чи вузлів зв'язку, що могло би вплинути на безпеку даних,

– запевняє Андрій Демченко.

Також речник ДПСУ звертає увагу, що росіяни наголошують на шпигунській діяльності Сирового, але "забувають" сказати про його службу в АТО.

"І в 2014, і в 2022 роках, беручи участь в бойових діях, він разом з іншими прикордонниками вів вогонь по нападниках та окупантах, і на своєму рахунку має не одного знищеного загарбника", – каже Демченко.

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Що відомо про Сирового