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      Руслан Ротань відвідав збірну України напередодні матчу Ліги націй: відео

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      Руслан Ротань відвідав тренування збірної України
      Руслан Ротань відвідав тренування збірної України / ФФУ

      Збірна України з футболу, яка зібралася в Києві перед матчами проти збірних Словаччини та Туреччини, провела відкрите тренування на "Олімпійському" в умовах холоду і снігу.

      Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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      Екс-гравець "Дніпра" і "Динамо" Руслан Ротань відвідав тренування національної команди та поспілкувався з тренером Андрієм Шевченком і футболістами. Сам Ротань тільки недавно завершив кар'єру і зараз працює асистентом наставника в "Олімпіку".


      Зазначимо, що у четвер, 15 листопада, збірна України вилетить до Словаччини, після чого проведе там тренування перед матчем Ліги націй з місцевою командою.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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