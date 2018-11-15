Руслан Ротань відвідав збірну України напередодні матчу Ліги націй: відео
Збірна України з футболу, яка зібралася в Києві перед матчами проти збірних Словаччини та Туреччини, провела відкрите тренування на "Олімпійському" в умовах холоду і снігу.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
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Екс-гравець "Дніпра" і "Динамо" Руслан Ротань відвідав тренування національної команди та поспілкувався з тренером Андрієм Шевченком і футболістами. Сам Ротань тільки недавно завершив кар'єру і зараз працює асистентом наставника в "Олімпіку".
Зазначимо, що у четвер, 15 листопада, збірна України вилетить до Словаччини, після чого проведе там тренування перед матчем Ліги націй з місцевою командою.
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