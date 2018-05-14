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Руслана зізналась, чи сподобалась їй пісня переможця Євробачення 2018 Нетти Барзілай

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Євробачення 2018: Руслана прокоментувала виступ Нетти Барзілай
Євробачення 2018: Руслана прокоментувала виступ Нетти Барзілай / Фото з вільних джерел

12 травня відбулась головна пісенна подія – фінал Євробачення 2018. Українська співачка Руслана, яка була першою українкою-переможцем конкурсу, прокоментувала виступ тріумфаторки Нетти Барзілай.

Зазначимо, що Євробачення 2018 відбулось в португальському Лісабоні. За результатами голосування, переможцем шоу стала Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співачка виконала пісню "Toy", яка підкорила Європу нетиповим звучанням та запальною мелодією. Окрім цього, композиція була створена на фоні секс-скандалів, які сколихнули весь світ. 

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Успіх співачки на Євробаченні 2018 прокоментувала переможець конкурсу в 2004 році Руслана. Артистка розповіла, що пісня Нетти Барзілай їй сподобалась. Яскравий виступ та оригінальне виконання, на думку Руслани, стало ключем до перемоги ізраїльтянки, передає ТСН

"Вона підкреслила, що на Євробаченні перемагає тільки оригінальність. Світ тому і збирається довкола екранів пісенного конкурсу Євробачення, щоб побачити, що нового ти можеш нам дати, що оригінального. Вона дійсно була неповторна, епатажна", – зазначила Руслана. 

Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

 

В 2018 році Україну на Євробаченні представляв талановитий вокаліст MELOVIN. За словами Руслани, співак майстерно виступив на головній сцені Лісабону. Артистка була в захваті від шоу, яке представив українець на Євробаченні 2018.

MELOVIN виступив прекрасно. Я вважаю, що це дуже стильний проект. Рояль в повітрі був насправді хорошою родзинкою, він запам’ятався. Дівчата всі там непритомніли,
– додала Руслана.

За результатами голосування MELOVIN посів 17 місце. Конкурсне журі не оцінило виступ співака, однак європейські глядачі дали йому 119 балів та внесли до 10 кращих виступів на Євробаченні 2018. Руслана, як і тисячі прихильників зірки, вважає, що MELOVIN заслуговував на краще місце в рейтингу.  

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"Україна викликала симпатії, місце незаслужене. Я вважаю, він заслуговував бути в десятці однозначно", – заявила Руслана. 

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

 

Руслана вже анонсувала, що колись ще раз вийде на сцену Євробачення в статусі конкурсанта. Зірка хоче довести самій собі, що "той драйв, який культивує з України, з роками ще більший".

 

 

Теги: LifeStyle Нетта Барзілай Музика Євробачення 2018 Євробачення Руслана MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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