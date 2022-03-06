"Русскій мір" пройшовся по помешканню родини в Ірпені: моторошне відео

Як би окупанти не переконували, що вони знищують лише військові об'єкти, страждає здебільшого цивільне населення. Зокрема ця сім'я в Ірпені, чий будинок оточений руїнами.

Окупант максимально безпощадний. Про це свідчать не лише агресивні обстріли військових об'єктів, а й мирного населення. Яке, як запевняють у Росії, в Україні "рятують від нацистів".

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Так у мережу виклали відео з наслідками обстрілів окупантами українців. Можна побачити, як після "русского міра" тепер виглядає помешкання під Ірпенем. Кадри, будемо відвертими, викликають мороз під шкірою.

Це Сашкина машина. Це сусідський будинок. Це у нас, що відбувається,

– коментує за кадром власник будинку.

Зруйновані оселі, автомобіль, усюди лежать уламки будинків. Усе це наслідки "русского міру", який так натхненно нам намагалися принести окупанти.

Дивіться наслідки "русского міра" в Ірпені, відео:

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