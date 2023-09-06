Рада призначила Умєрова новим міністром оборони України

Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 6 вересня. Згідно з ним Рустем Умєров відтепер обіймає посаду міністра оборони.

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Призначення Міністра оборони України Рустема Умєрова відбувалось в обід 6 вересня, без присутності президента. Главу держави представляв депутат Федір Веніславский.

Нову кандидатуру підтримали всі фракції – "за" проголосували 338 депутатів.



Як проголосували за нового міністра оборони / фото з телеграм-каналу "Залізний нардеп"

Перший заступник голови антикорупційного комітету ВРУ Ярослав Юрчишин зауважив, що очолити Міноборони під час війни – справжній виклик.

Останні місяці показали, що Міністерство оборони має більш злагоджено діяти з Генеральним штабом та міністерствами. Сподіваюся, нас чекають позитивні зміни, націлені на гру в довгу,

– сказав він.

Хто такий Рустем Умєров

Він народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд в Узбекистані і є етнічним кримським татарином та мусульманином, тож для нього деокупація Криму – особливо важливе питання. У 2019 році на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради його обрали народним депутатом від партії "Голос", а у 2022 році він пішов з партії – його призначили на посаду голови Фонду державного майна України. На посаду міністра оборони України його публічно рекомендував президент Зеленський.

За час своєї кар'єри Умєров сформував бездоганну репутацію – його ім'я жодного разу не фігурувало в корупційних схемах, скандалах чи кримінальних справах.