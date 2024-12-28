Дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, – Умєров
У 2024 році Україна встановила нові рекорди у виробництві БпЛА. Цьогоріч безпілотники, виготовлені в Україні, забезпечили 96,2% потреб Сил оборони.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова. Це відбулося завдяки прориву у виробництві безпілотників.
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Дрони закрили 96% потреб військових
У 2024 році українська оборонна промисловість зробила значний прорив, особливо у виробництві дронів, які досягли безпрецедентного масштабу.
96,2% – саме таку частку серед усіх БпЛА для Сил оборони становили українські дрони цього року,
– наголосив Умєров.
За словами міністра, завдяки державним замовленням вітчизняні виробники змогли повністю задовольнити ключові потреби українських захисників та зменшити залежність від постачання обладнання партнерами.
Цього року українські підприємства виготовили:
- понад 1,5 мільйона FPV-дронів (спільно з Держспецзв’язку);
- ударні коптери-бомбери;
- літаки-камікадзе;
- розвідувальні дрони-крила;
- далекобійні deepstrike-дрони.
Такі досягнення, як зазначив міністр, свідчать про новий рівень ефективності у співпраці між державою та національними виробниками.
Умєров додав, що підтримка вітчизняних підприємств залишатиметься стратегічним пріоритетом і у 2025 році.