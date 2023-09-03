"Це великі зміни": які перспективи може відкрити призначення Умєрова міністром оборони
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони України та стати послом у Великій Британії. Новим очільником оборонного відомства може стати голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Та нині великий простір для розуміння, що може відбуватися в Міністерстві оборони України.
Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк, зауваживши, що надія висока, але реальність може бути іншою. До слова, Железняк заявив, що Резніков залишить Міноборони й стане послом за умови, якщо не буде гучних скандалів.
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Рустем Умєров, за словами політолога, говорить англійською та має західну освіту. Також він має великі можливості та контакти у світі – від Близького Сходу до Заходу.
Не думаю, що буде гірше. Маю надію, що буде краще. Хочеться побачити ту ефективність, яку очікує населення, країна щодо тої ситуації, в якій перебуваємо,
– зазначив Микола Давидюк.
Чи складно буде налагодити комунікацію з партнерами
Політолог переконаний, що треба лише одна зустріч у форматі "Рамштайн", аби Умєров налагодив стосунки з союзниками. Він додав, що голова Фонду держмайна організовував візити Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Тобто, він має там контакти та знає, як спілкуватися з людьми. Окрім того, Рустем Умєров мав дуже круті відносини, зокрема, з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом ще до політики.
"Ти приїжджаєш на "Рамштайн". Тобі всі 50 країн привозять зброю. Що там можна зробити не так? Україна – "супер-зірка" там. Не думаю, що це буде проблема. Навпаки, оновиться, запуститься", – наголосив Давидюк.
Він вважає, що Рустем Умєров має класний прозахідний імідж, який може бути кристалізований в непогану комунікаційну історію.
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Що відомо про можливу відставку Резнікова
- Розмови про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова ведуться від початку 2023 року. Серед причин чуток – скандали в оборонному відомстві.
- Говорити про можливу відставку стали на тлі корупційного скандалу щодо закупівлі яєць за завищеними цінами. Декілька топчиновників відомства отримали підозри у розкраданні коштів. Резніков заявив, що його відставка залежить від рішення Володимира Зеленського.
- У серпні з'явився новий скандал через закупівлю Міністерством оборони курток для української армії. Журналісти заявили, що на схемі нібито могли заробити близько 300 тисяч доларів. Олексій Резніков запропонував парі. Мовляв, якщо будуть докази корупції, він піде з посади міністра оборони.
- За прогнозами народного депутата Ярослава Железняка, зміни в Міністерстві оборони України можуть відбутися вже наступного тижня. Окрім того, за його словами, Олексій Резніков буцімто знав про ротацію та відставку ще до парі з народною депутаткою Анастасією Радіною та журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем.
- Володимир Зеленський на питання журналіста про те, чи планується відставка Резнікова та призначення його послом у Великій Британії, заявив, що нині не на часі коментувати цю інформацію. Глава держави наголосив, що обов'язково дасть пояснення щодо цього, якщо буде підписано указ про відставку або призначення.