Реалії "русского мира": в мережі показали свіже відео з Донецького аеропорту

На місці аеропорту імені Сергія Прокоф'єва в окупованому Донецьку залишилися самі руїни. Колишнє летовище занепадає, як і багато інших споруд на території, підконтрольній бойовикам.

Відповідне відео показали напередодні у мережі. Зруйнований після боїв у 2014 році аеропорт має плачевний вигляд.

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Який вигляд має Донецький аеропорт у 2021

На опублікованих очевидцями кадрах видно, що з кожним роком будівля аеропорту руйнується все більше. Споруда все більше розвалюється, на що окупанти, очевидно, не зважають.

На місці Донецького аеропорту – одні руїни : дивіться відео

На початку відео його автор уточнив, що кадри зняті у 2021 році. Коли саме – невідомо, але, судячи з сонячної погоди та безхмарного неба, мовиться про літні місяці або початок осені.

Найголовніше про бої за Донецький аеропорт

Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Українські захисники утримували летовище протягом 242 днів. За витримку та мужність їх назвали "кіборгами".

Бої завершилися лише тоді, коли окупанти знищили саму будівлю летовища. Російські найманці підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася.

У "Книзі пам'яті полеглих за Україну" мовиться, що за час оборони Донецького аеропорту загинули 100 бійців, ще близько 500 зазнали поранень.

Що відомо про героїчну оборону Донецького аеропорту: дивіться відео 24 каналу