Руйнація та 4 загиблих в Сєвєродонецьку, Луганщина знеструмлена, – Гайдай

Не вщухають ворожі обстріли й на Луганщині. Так, упродовж минулої доби окупанти зруйнували безліч будинків, а також забрали життя чотирьох мешканців Сєвєродонецька.

Про це розповів Сергій Гайдай. Глава Луганської ОВА підкреслив, що найбільшої руйнації зазнали Сєвєродонецьк і Попаснянська громада. В останній, додав він, окупанти проводили атаку з авіації.

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У Сєвєродонецьку від атак загинуло 4 людей

Сергій Гайдай зазначив, що місто окупанти почали атакувати 18 травня з самого ранку. Бували моменти, коли рятувальники не могли дістатися до місць пожеж по кілька годин, адже обстріли не вщухали.

Відомо про те, що ворог пошкодив щонайменше вісім житлових будинків. Причому деякі з них горіли. І мовиться не лише про окремі квартири, а й про цілі під'їзди.

Російські загарбники 18 травня обстрілювали Луганську область / Фото з телеграму Гайдая

Внаслідок атаки окупантів загинуло четверо людей, а ще троє зазнали поранень. Усі вони стали жертвами окупантів у старих районах Сєвєродонецька.

Двох мертвих жінок виявили рятувальники, коли обстежували квартири, в які влучив снаряд окупантів. Поруч з одним з атакованих будинків виявили тіло чоловіка.

І на тій же вулиці, додав Гайдай, під ворожі обстріли потрапили чоловік і жінка. Вона загинула на місці від удару, а чоловіка відправили до лікарні з осколковими пораненнями.

Ще двоє мешканців міста отримали осколкові поранення, а також контузію. У Лисичанську внаслідок ворожої атаки відірвало руку жінці.

Окупанти з авіації трощили населені пункти

Відомо, що упродовж минулої доби російські загарбники атакували низку населених пунктів з авіації. Мовиться про райони Лоскутівки, Катеринівки, а також Оріхового.

Крім того, військові країни-агресорки у Лисичанську позбавили струму потужну електропідстанцію. Внаслідок цього ціла область залишилася без світла.

Українські військові знищують окупантів на Донбасі

Упродовж 18 травня ЗСУ вдалося відбити 16 ворожих атак. На брухт наші військові перетворили 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, а також шість звичайних автомобілів. Крім того, сили ППО збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Зауважимо, що саме цей винищувач поповнив статистику втрат окупантів. Станом на 19 травня наші військові "приземлили" уже 203 ворожі літаки. Також до лав "двохсотих" вони відправили 28 500 російських загарбників. А це означає, що лише за минулу добу на той світ відправили 200 російських "ваньок".

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