Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій, – голова СБУ Малюк
26 липня 2023, 16:50Читать новость на русском
Василь Малюк підтвердив, що руйнування Кримського мосту – одна з реалізацій СБУ. Мовиться про "бавовну" 8 жовтня 2022 року.
Відповідну заяву Малюк зробив під час презентації марки, присвяченої діяльності СБУ. Він наголосив, що герої з СБУ з перших днів повномасштабного вторгнення працюють у найгарячіших точках й роблять все, аби якнайшвидше звільнити українську землю від російських окупантів.
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Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок,
– мовиться у повідомленні.
Також Малюк уточнив, що мовиться про інцидент з мостом 8 жовтня 2022 року.
Як Кримський міст горів-палав 8 жовтня
- Вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня 2022 року. Місцеві жителі розповіли, що "бавовна" прибула близько 06:00. На численних кадрах було видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Тоді переправа отримала серйозні пошкодження.
- Невдовзі після "бавовни" надійшли підтвердження, що сам міст отримав пошкодження. Тоді у СБУ наголосили: "роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги".