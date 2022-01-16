"Руйнування планів": Росія їде з Європи ні з чим та готує нові провокації

Дипломатичний десант Росії повертається з Європи до Москви ні з чим. Понад 3 дні зустрічей у різних форматах і 3 відмови Кремлю.

Російські ультиматуми не збираються розглядати на Заході. Посол Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що вони не почули адекватної відповіді та реакції від партнерів.

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"Усе оберталось навколо їхньої занепокоєності щодо нібито агресивної поведінки Росії, особливо у контексті українських подій", – наголосив він.

Питання України було центральне

Україна дійсно була в центрі всіх зустрічей, які впродовж тижня відбувалися в Європі. Американські дипломати під час 8-годинних перемовин у форматі США – Росія дали зрозуміти росіянам, що жодних рішень без України не ухвалюватимуть.

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Також заявили, що саме Росія відповідальна за погіршення безпекової ситуації в Європі, відтак має вжити певних заходів для розрядки ситуації.

"Ми дали зрозуміти росіянам, що справжній прогрес можливий лише в атмосфері деескалації, а не ескалації, а також на основі справжньої взаємності", – сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Російські ультиматуми у штаб-квартирі НАТО

Росіянам бракує саме справжньої взаємності. Це показав 2 раунд переговорів щодо європейської безпеки, який проходив у штаб-квартирі НАТО. Цей майданчик російські дипломати теж використали для озвучення своїх ультиматумів Заходу.

Це абсолютний імператив – припинення політики відкритих дверей і представлення Росії юридичних гарантій подальшого непродовження НАТО на Схід,

– відзначив віцеочільник МЗС Росії.

Країна-агресорка отримала від генсека НАТО цілком передбачувану і слушну відповідь на ці свої забаганки. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що всі члени Альянсу дотримуються єдиної думки щодо членства НАТО і політики відкритих дверей. Це головний принцип – кожна нація має право самостійно обирати свій шлях.

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"Це записано у багатьох основних документах, які становлять фундамент європейської безпеки. Усі союзники погоджуються, що лише Україна і 30 союзників можуть вирішувати, коли Україна буде готовою стати членом НАТО і ніхто інший", – додав Столтенберг.

Росія вчергове погрожує світу

Росіяни, не отримавши бажаного, посилили свою агресивну риторику і навіть почали погрожувати військово-технічними заходами, якщо не зможуть домогтися свого.

Уже стартували військові навчання біля східних українських кордонів і в окупованому Криму. Також росіяни планують розмістити ядерну зброю у Кубі й Венесуелі, які розташовані поруч зі США.

На думку ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, російська сторона живе в полоні фантазій й ілюзій, які далекі від реальності.

Економічно – це карлик на глиняних ніжках. Політично – Росія зараз сама себе загнала в глухий кут і на міжнародній арені з нею ніхто не хоче розмовляти, значить залишається лише шантажувати,

– вважає Огризко.

Захід виступив єдиним фронтом проти Кремля

Уроки у стосунках з Кремлем все ж таки засвоїли на Заході. Напад на Грузію у 2008 році та на Україну у 2014 показав європейським і американським політикам необхідність діяти злагоджено у відносинах з Росією. Не покладатися на здоровий глузд кремлівських чиновників.

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Тож цього разу європейські країни й союзники щодо НАТО виступили єдиним фронтом, на що аж ніяк не розраховували у Кремлі.

Вони не розуміють цієї єдності, а намагаються постійно це перевести на двосторонній рівень – роз'єднати членів. Саме тому, коли навіть такі близькі до них країни, як Угорщина або Італія, виступають спільно з Німеччиною, Британією чи Норвегією, це певний шок і руйнування планів. Ганна Шелест Експертка Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Фінляндія і Швеція можуть вступити у НАТО

Не очікували у Москві й того, що її дії підштовхнуть нейтральні до цього Фінляндію і Швецію до вступу в НАТО. Відтак російським дипломатам разом із силовим блоком Кремля і головнокомандувачем Володимиром Путіним доведеться переглядати свої плани щодо Європи й України.

Наразі на Заході ніхто не може спрогнозувати, чи піде очільник Кремля на вторгнення в українську територію.

Більшість експертів схильні вважати, що Москва вдасться до провокацій на східних кордонах української держави або у Чорному морі, щоб завдати точкових ударів. Про таку ймовірність попереджає й американська розвідка.

Поки ж росіяни почали з кібератак на українські урядові портали. Хакери заблокували роботу Міносвіти, Міноборони, Мінветеранів і порталу "Дія". Допомогу у розблокуванні сайтів Україні зголосилися надати США та ЄС.