Старт з Калінінграда або з могили Путіна: на форумі у США обговорили руйнування Росії

26 квітня 2023, 17:53
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Джерело:

Hudson Institute

У США відбувається VI Форум вільних народів постросії. Його тема – "Нове майбутнє Північної Євразії: архітектура постросійського простору". Зокрема, там обговорили, які фактори можуть наблизити руйнування Росії.

Форум стартуватиме 25 й триватиме до 28 квітня. Це – вже шостий такий форум. 

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Денис Угрюмов – представник руху "Вільна Інгрія" – відповів на запитання про можливі сценарії руйнування Росії. Зокрема, все може розпочатися з приморського Калінінграду. Там – найбільший потенціал наразі. Тим часом далі просто спрацює ефект доміно.

За словами Угрюмова, тоді Путіну доведеться відкликати з фронту окупантів, аби вони наводили "порядок" всередині Росії. Якщо ж бункерний дід це зробить, це ослабить позиції Росії на усіх напрямках. 

Окрім того, можуть бути й інші сценарії. Угрюмов додав, що як тільки у центральному апараті Росії станеться якийсь колапс, наприклад, помре Путін, у Росії почнеться політична турбулентність.

Важливо!

Інгрія – історичний регіон, який розташований на березі Неви. Там розташований Санкт-Петербург. Наразі активісти руху "Вільна Інгрія" сподіваються, що їхня земля матиме шанс стати незалежною державою.

Деталі Форуму

Участь у форумі беруть представники рухів поневолених народів і регіонів Росії. Окрім того, до них долучаються аналітики, політики, дипломати, експерти, науковці та громадські діячі різних країн.

Зокрема, під час форуму обговорюють можливості створення нової архітектури глобальної та регіональної безпеки.

Автор: Мар'яна Бекало