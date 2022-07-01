Після окупантів на Житомирщині 2 600 зруйнованих об’єктів, майже 90% – житловий фонд, – ОП

1 липня 2022 , 17:12
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Джерело:

Кирило Тимошенко

Внаслідок російської агресії станом на 1 липня у Житомирській області більш ніж 2 600 зруйнованих об’єктів. Переважно росіяни били по житловому фонду.

Так, 87% зруйнованих об'єктів у Житомирській області – житловий фонд. При цьому руйнації зазнали 72 заклади освіти.

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Житомирщина теж пережила жахи окупації

Відомо, що Житомирський ліцей №25 зруйновано повністю, необхідно відбудовувати також Любовицький НВК. Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, що зруйновані та пошкоджені заклади освіти наразі є пріоритетними для відновлення. 

До слова, Житомирщина – одна з областей, яка на собі відчула, що таке окупація. У Житомирській області були окупованими чотири села Народицької громади, які неподалік Чорнобильської зони. Росіяни втекли звідти на початку квітня. 

Росіяни часто гатять по Житомирщині

  • При цьому лише за перші 100 днів повномасштабної війни російська армія завдала по громадах Житомирської області близько 100 ракетних ударів.
  • Нагадаємо, в ніч на 25 червня окупанти випустили по Житомирщині близько 30 ракет. Сили ППО збили 10 з нихОдин військовий загинув, один отримав поранення. Ракети ворог запускав з боку Білорусі.

Житомирські мисливці врятували понад тисячу снарядів

На 2 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, чоловіки-мисливці з Житомира змогли вивезти український боєкомплект, врятувавши його від російських окупантів. 7 чоловіків буквально забрали боєприпаси під носом в росіян й вивезли їх трасою Київ – Ковель. Її тоді активно обстрілювали російські бойовики, тож їхати було дуже ризиковано. Заповненні боєприпасами вантажівки їхали повільно та з вимкненим світлом.

 

Після того, як мисливці вивезли зі складу майже всі боєприпаси, у порожні приміщення прилетіли російські снаряди.

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Автор: Анастасія Кушпіт