Після окупантів на Житомирщині 2 600 зруйнованих об’єктів, майже 90% – житловий фонд, – ОП

Внаслідок російської агресії станом на 1 липня у Житомирській області більш ніж 2 600 зруйнованих об’єктів. Переважно росіяни били по житловому фонду.

Так, 87% зруйнованих об'єктів у Житомирській області – житловий фонд. При цьому руйнації зазнали 72 заклади освіти.

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Житомирщина теж пережила жахи окупації

Відомо, що Житомирський ліцей №25 зруйновано повністю, необхідно відбудовувати також Любовицький НВК. Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, що зруйновані та пошкоджені заклади освіти наразі є пріоритетними для відновлення.

До слова, Житомирщина – одна з областей, яка на собі відчула, що таке окупація. У Житомирській області були окупованими чотири села Народицької громади, які неподалік Чорнобильської зони. Росіяни втекли звідти на початку квітня.

Росіяни часто гатять по Житомирщині

При цьому лише за перші 100 днів повномасштабної війни російська армія завдала по громадах Житомирської області близько 100 ракетних ударів.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня окупанти випустили по Житомирщині близько 30 ракет. Сили ППО збили 10 з них. Один військовий загинув, один отримав поранення. Ракети ворог запускав з боку Білорусі.

Житомирські мисливці врятували понад тисячу снарядів

На 2 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, чоловіки-мисливці з Житомира змогли вивезти український боєкомплект, врятувавши його від російських окупантів. 7 чоловіків буквально забрали боєприпаси під носом в росіян й вивезли їх трасою Київ – Ковель. Її тоді активно обстрілювали російські бойовики, тож їхати було дуже ризиковано. Заповненні боєприпасами вантажівки їхали повільно та з вимкненим світлом.

Після того, як мисливці вивезли зі складу майже всі боєприпаси, у порожні приміщення прилетіли російські снаряди.

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