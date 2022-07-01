Після окупантів на Житомирщині 2 600 зруйнованих об’єктів, майже 90% – житловий фонд, – ОП
Джерело:Кирило Тимошенко
Внаслідок російської агресії станом на 1 липня у Житомирській області більш ніж 2 600 зруйнованих об’єктів. Переважно росіяни били по житловому фонду.
Так, 87% зруйнованих об'єктів у Житомирській області – житловий фонд. При цьому руйнації зазнали 72 заклади освіти.
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Житомирщина теж пережила жахи окупації
Відомо, що Житомирський ліцей №25 зруйновано повністю, необхідно відбудовувати також Любовицький НВК. Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, що зруйновані та пошкоджені заклади освіти наразі є пріоритетними для відновлення.
До слова, Житомирщина – одна з областей, яка на собі відчула, що таке окупація. У Житомирській області були окупованими чотири села Народицької громади, які неподалік Чорнобильської зони. Росіяни втекли звідти на початку квітня.
Росіяни часто гатять по Житомирщині
- При цьому лише за перші 100 днів повномасштабної війни російська армія завдала по громадах Житомирської області близько 100 ракетних ударів.
- Нагадаємо, в ніч на 25 червня окупанти випустили по Житомирщині близько 30 ракет. Сили ППО збили 10 з них. Один військовий загинув, один отримав поранення. Ракети ворог запускав з боку Білорусі.
Житомирські мисливці врятували понад тисячу снарядів
На 2 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, чоловіки-мисливці з Житомира змогли вивезти український боєкомплект, врятувавши його від російських окупантів. 7 чоловіків буквально забрали боєприпаси під носом в росіян й вивезли їх трасою Київ – Ковель. Її тоді активно обстрілювали російські бойовики, тож їхати було дуже ризиковано. Заповненні боєприпасами вантажівки їхали повільно та з вимкненим світлом.
Після того, як мисливці вивезли зі складу майже всі боєприпаси, у порожні приміщення прилетіли російські снаряди.
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