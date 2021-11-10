Рябікін пояснив, чим займається у Мінстратегпромі, яке називають "валізою без ручки"

Верховна Рада призначила міністром стратегічного розвитку Павла Рябікіна. До цього він очолював Державну митну службу.

Рябікін наголосив, що створювати міністерство з нуля – справа складна. Про це новий міністр зізнався в інтерв'ю.

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Міністерство почало працювати, – Рябікін

Мені важко оцінювати: створити міністерство з нуля – складна робота. Міністерство почало працювати. Воно визначає та реалізує політику у сфері оборони, оборонної промисловості та оборонного замовлення,

– пояснив Рябікін.

Новий урядовець каже, що роботи зроблено чимало – щодо документації, яка вийшла на різні рівні затвердження. Проте, щоб Мінстратегпром ефективно запрацював, необхідне ухвалення нормативної бази. А до цього у відомстві не дійшли.

Року виявилось недостатньо, – новий міністр

Очевидно, рік – це період, який чомусь виявився недостатнім для розробки цієї документації. Перше завдання – довести розпочате до кінця,

– сказав міністр.

Щодо свого попередника на посаді – Олега Уруського, який ще обіймав на додачу посаду віцепрем'єра, то особисто з ним Рябікін не знайомий. Вони спілкувались виключно телефоном. Та й кабінета у міністерстві в Уруського не було, адже він працював у приміщенні Кабміну.

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Для штату міністерства не вистачає місця

Одна з головних проблем Мінстратегпрому – недоукомплектованість штату, яка становить близько 40%.

Є проблема – та будівля, в якій розташоване міністерство, не дозволяє розмістити всіх. Людей не приймають на роботу, бо їх немає де садити. Тобто, замість того, щоб займатися проблемами оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу, доводиться вирішувати інфраструктурні питання,

– сказав Рябікін.

Призначення Рябікіна підтримали 27 нардепів

Парламент призначив Павла Рябікіна 4 листопада главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Кандидатуру підтримали 27 нардепів. До цього Рябікін протягом року був керівником Державної митної служби, а перед цим – директором аеропорту "Бориспіль".