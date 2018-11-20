Ryanair планує інвестувати в Україну велику суму

Ірландський лоукостер Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро протягом найближчих декількох років.

Про це повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

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Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 млрд євро у найближчі роки — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2018

Також під час зустрічі, міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що лоукостер відкриє нові авіарейси з України. Вартість квитків на них становитиме від 5 євро.

Ryanair проанонсував нові рейси з України та квитки по 5 євро pic.twitter.com/NnLLibHP1w — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2018



Дешеві квитки від Ryanair

Петро Порошенко у Twitter написав, що Ryanair планує збільшити свою присутність в Україні. Він додав, що такі компанії як Ryanair примушують інші авіакомпанії покращувати сервіс і знижувати ціни.

Ryanair планує збільшити свою присутність в Україні, я пропоную створити хаб, щоб збільшити кількість і підвищити рівень сервісів, які зможуть отримати літаки компанії. Ще раз вітаю Ryanair на українському ринку! — Петро Порошенко (@poroshenko) November 20, 2018

Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні?Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України. Літаки ірландської авіакомпанії почали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами.