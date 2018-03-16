Рятівниця Селени Гомес розповіла про депресію після операції
Подруга співачки Селени Гомес Франсія Раїса, яка віддала артистці свою нирку, зізналася, що їй було нелегко пережити післяопераційний період.
За словами Франсії, вона не лише довго оговтувалася фізично, але й психологічно їй було достатньо важко, йдеться у виданні Dailymail.
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Франсіа Раїса показала шрам, який залишився після операції
"Соціальний працівник після операції сказав, що мені буде нелегко, оскільки я втрачу те, що мені самій необхідно. Селена ж отримає те, що їй потрібно, тому відновлюватися вона буде швидше. Так воно і було. У нас з Селеною була депресія", – розповіла Раїса в інтерв’ю для Billboard.
Також раніше дівчина зізнавалася, що після операції їй не хотілося ані їсти, ані пити. Варто додати, що після операції у Франсії на животі залишився чималий шрам.
"Відновлення було дуже важким. Я не могла вести активний спосіб життя, тому я тільки ходила", – розповіла подруга Селени.
Дивіться відео Франсія Раїса, подруга Селени Гомес розповіла про депресію після операції
Нагадаємо, через ниркову недостатність, Селені Гомес в травні 2017-го пересадили нирку. Донором стала близька подруга співачки Франсія Раїса.