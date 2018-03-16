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Рятівниця Селени Гомес розповіла про депресію після операції

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Селена Гомес та Франсіа Раїса
Селена Гомес та Франсіа Раїса / Dailymail

Подруга співачки Селени Гомес Франсія Раїса, яка віддала артистці свою нирку, зізналася, що їй було нелегко пережити післяопераційний період.

За словами Франсії, вона не лише довго оговтувалася фізично, але й психологічно їй було достатньо важко, йдеться у виданні Dailymail.

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Франсіа Раїса показала шрам, який залишився після операції

"Соціальний працівник після операції сказав, що мені буде нелегко, оскільки я втрачу те, що мені самій необхідно. Селена ж отримає те, що їй потрібно, тому відновлюватися вона буде швидше. Так воно і було. У нас з Селеною була депресія", – розповіла Раїса в інтерв’ю для Billboard.

Також раніше дівчина зізнавалася, що після операції їй не хотілося ані їсти, ані пити. Варто додати, що після операції у Франсії на животі залишився чималий шрам.

"Відновлення було дуже важким. Я не могла вести активний спосіб життя, тому я тільки ходила", – розповіла подруга Селени.

Дивіться відео Франсія Раїса, подруга Селени Гомес розповіла про депресію після операції

Нагадаємо, через ниркову недостатність, Селені Гомес в травні 2017-го пересадили нирку. Донором стала близька подруга співачки Франсія Раїса.

Теги: LifeStyle Голлівуд Музика Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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