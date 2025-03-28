Армія США та Литви розпочали пошук військових і бронемашини, що потонули на полігоні
- Армія США та Литви проводять пошуково-рятувальну операцію для знаходження чотирьох американських військових і бронемашини M88, яка потонула на полігоні Пабраде.
- В операції беруть участь інженерні підрозділи США, Литви та Польщі, використовуючи насоси, крани та іншу техніку, проте умови місцевості ускладнюють процес.
Армія США та Литви розгорнули додаткові сили для пошуку чотирьох американських військових і бронемашини M88, що потонули в болотистій місцевості на полігоні Пабраде. Операція ускладнюється через важкі умови місцевості та необхідність осушення території.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву командування. Командування армії США в Європі та Африці оголосило, що з метою пошуку чотирьох американських військових та бронемашини M88, яка пішла на дно болотистої водойми на військовому полігоні в Литві, було розгорнуто додаткові сили.
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Пошук солдатів і бронемашини США, що потонули в Литві
Пошуково-рятувальна операція триває вже кілька днів: залучено потужні шламові насоси, крани, понад 30 тонн гравію, а також інженерів з армії США. Крім того, Збройні сили Польщі надали свою допомогу, направивши інженерний підрозділ з додатковими водяними насосами, ремонтно-евакуаційними машинами і 150 військовими для підтримки операції.
Транспортний засіб M88 був знайдений 26 березня на глибині близько 5 метрів у болотистій місцевості полігону Пабраде. Останні 72 години аварійно-рятувальні команди, до складу яких входять солдати США, Збройні сили Литви та інші литовські органи влади, цілодобово працюють над відкачуванням води, розкопуванням і проведенням днопоглиблювальних робіт для витягнення бронемашини.
Операція ускладнюється через складні умови місцевості, де територія дуже волога і болотиста, що не дозволяє використовувати важку техніку без інженерних удосконалень.
Процес осушення території просувається повільно через постійне просочування ґрунтових вод. Армія США продовжує координувати залучення додаткових експертів і техніки, включаючи спеціалізовану водолазну групу ВМС США з команди CTF68, яка повинна прибути на місце події протягом наступних 24 годин.