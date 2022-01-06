Рятувальники оголосили штормове попередження: де чекати сильного снігу

Деякі регіони України на Святвечір, 6 січня, засипатиме сильним мокрим снігом. Зокрема, мова йде про Карпати та Закарпатську область.

Небезпека буде першого рівня, жовтого. Про це попереджають рятувальники, посилаючись на прогнози синоптиків.

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За даними Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Закарпатській області значні дощі з переходом у мокрий сніг, в Карпатах значний мокрий сніг,

–повідомляє ДСНС.

Також варто звернути увагу на налипання мокрого снігу і бути обережними на дорогах через ожеледицю.

Погода в Україні

Погоду в Україні у четвер, 6 січня, синоптики прогнозували холодною. Температура повітря коливатиметься від -1 до +4 градусів. Водночас на Півдні країни, у Дніпрі та на Донеччині має бути тепло.

Також був прогноз, що міцні морози не повернуться в Україну навіть на різдвяні свята. Невелике похолодання обіцяють 7 січня, проте колядувати доведеться таки не під снігопадами, а подекуди під дощем.

У Львові в перший день 2022 року, 1 січня, прокинулися бабаки Марічка і Мишко. Це може свідчити про наближення ранньої весни та надто коротку зиму цьогоріч.

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