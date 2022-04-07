Рятувальники з початку війни ліквідували 20 тисяч пожеж та врятували понад 1100 людей

7 квітня 2022 , 10:55
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Джерело:

фейсбук Дениса Монстирського

Від початку повномасштабної війни Росії проти України наші рятувальники ДСНС загасили щонайменше 20 тисяч пожеж та врятували з-під завалів і вогню близько 1100 людей.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та подякував бійцям ДСНС за виконану роботу.

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Наразі рятувальники активно розбирають руїни у Бородянці на Київщині та розміновують територію.

Роботи дуже багато. Хлопці працюють у режимі 24/7. Це ще один важливий фронт нашої боротьби за Україну. Це порятунок мирних жителів, часто – літніх людей, жінок із дітьми,
– написав Монастирський.

Величезна робота рятувальники під час війни

За його словами, загалом від початку війни рятувальники ДСНС України зробили багато роботи:

  • ліквідували близько 20 тисяч пожеж,
  • врятували з-під завалів та з вогню близько 1100 людей,
  • знешкодили понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів та пів тонни вибухівки,
  • знешкодили майже 1,5 тисячі авіабомб,
  • обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 5,5 тисяч гектарів територій.

До складу рятувальників ДСНС запрошують добровольців

Денис Монастирський звернувся до українців через те, що наші рятувальники працюють у посиленому режимі, цілодобово та без повноцінного сну та відпочинку.

"Вони потребують вашої допомоги. Тому ДСНС України оголошує пошук добровольців із цивільного захисту", – написав він.

Що потрібно буде робити:

  • розбирати завали,
  • рятувати людей,
  • надавати допомогу потерпілим,
  • розвантажувати гуманітарні вантажі.

Якщо ви бажаєте допомогти нашим рятувальникам – заповніть анкету за цим посиланням.

До слова, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав людей долучитися до відбудови країни. За його словами, у Київській, Чернігівській та Сумській областях потрібні добровольці, щоб розбирати завали.

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Автор: Марія Бондар