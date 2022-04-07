Рятувальники з початку війни ліквідували 20 тисяч пожеж та врятували понад 1100 людей
Джерело:фейсбук Дениса Монстирського
Від початку повномасштабної війни Росії проти України наші рятувальники ДСНС загасили щонайменше 20 тисяч пожеж та врятували з-під завалів і вогню близько 1100 людей.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та подякував бійцям ДСНС за виконану роботу.
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Наразі рятувальники активно розбирають руїни у Бородянці на Київщині та розміновують територію.
Роботи дуже багато. Хлопці працюють у режимі 24/7. Це ще один важливий фронт нашої боротьби за Україну. Це порятунок мирних жителів, часто – літніх людей, жінок із дітьми,
– написав Монастирський.
Величезна робота рятувальники під час війни
За його словами, загалом від початку війни рятувальники ДСНС України зробили багато роботи:
- ліквідували близько 20 тисяч пожеж,
- врятували з-під завалів та з вогню близько 1100 людей,
- знешкодили понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів та пів тонни вибухівки,
- знешкодили майже 1,5 тисячі авіабомб,
- обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 5,5 тисяч гектарів територій.
До складу рятувальників ДСНС запрошують добровольців
Денис Монастирський звернувся до українців через те, що наші рятувальники працюють у посиленому режимі, цілодобово та без повноцінного сну та відпочинку.
"Вони потребують вашої допомоги. Тому ДСНС України оголошує пошук добровольців із цивільного захисту", – написав він.
Що потрібно буде робити:
- розбирати завали,
- рятувати людей,
- надавати допомогу потерпілим,
- розвантажувати гуманітарні вантажі.
Якщо ви бажаєте допомогти нашим рятувальникам – заповніть анкету за цим посиланням.
До слова, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав людей долучитися до відбудови країни. За його словами, у Київській, Чернігівській та Сумській областях потрібні добровольці, щоб розбирати завали.
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