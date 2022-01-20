Рятувальники попереджають про пориви шквального вітру в Україні

В Україні у ніч на 21 січня в західних та східних регіонах будуть сильні пориви вітру. Синоптики прогнозують, що більшість інших областей ускладнення погоди очікує вдень.

Пориви вітру в Україні сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду. В Карпатах очікуються хуртовини, а на дорогах – ожеледиця.

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Що робити у випадку негоди

Рятувальники через сильні пориви вітру оголосили в Україні І рівень небезпеки, жовтий.

У Києві та Київській області 21 січня ситуація з погодою схожа. Зокрема, ожеледиця на дорогах, пориви вітру вдень.

Рятувальники попереджають, що через таку погоду можуть бути складнощі у роботі транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Вони радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Погода в Україні

Погода в Україні 20 січня вітряна та зі снігом. Значний вплив на погоду чинить черговий північний циклон. Водночас синоптики обіцяли потепління майже на всій території та ожеледицю.

Україну 14 січня накрив сильний вітер. У багатьох містах, особливо північних, негода повалила головні ялинки та новорічні прикраси.

У Дарницькому районі столиці в цей день шквальний вітер зірвав рекламний щит і відкинув його на автомобіль, розбивши лобове скло. Тоді на ньому утворилася чимала "павутина". Ніхто з перехожих не постраждав, хоча машина стояла біля житлових будинків.

Водночас у Львові ввечері 14 січня раптово вдарив грім та спалахнула блискавка.

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