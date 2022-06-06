Рятувальники продовжують працювати на Дарницькому вагоноремонтному заводі, який атакувала Росія

Столиця потрапила під ворожий ракетний обстріл вранці 5 червня. Вороги поцілили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, на місці удару досі працюють відповідні служби.

Моторошні наслідки ракетного удару показали на фото у КМДА. Приміщення перетворились на купи металобрухту та цегли.

До теми Київ – основна ціль Росії, яка досі залишається під загрозою, – Міноборони

Одна людина після ракетної атаки потрапила до лікарні

У Київській міській адміністрації нагадали, що вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Жертв, на щастя немає, одна людина потрапила до лікарні.

Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки,

– повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Дивіться фото зі зруйнованого ворогом ДВРЗ / Фото КМДА:

Росіяни цілили по танках, яких не було

Російська пропаганда після моторошної атаки столиці України запевняла: обстрілювали танки, які начеюьо, були на ДВРЗ. Коли журналісти потрапили на територію заводу вже після обстрілу, то побачили порожні ангари. Ніякої бронетехніки – ані знищеної, ані цілої не було.

В Укрзалізниці розповіли про завдану шкоду

Раніше радник голови ОП Сергій Лещенко повідомив, що зруйновані три цехи ДВРЗ були важливими для роботи Укрзалізниці. Проте ситуація – не критична.

Київ обстріляли ракетами 5 червня

Жителі столиці почули вибухи близько 5:00 ранку – майже одразу після того, як в місті прозвучали сирени. Над Києвом піднялись стовпи диму.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив "прильоти" – в Дарницькому та Дніпровському районах. На місце одразу виїхали відповідні екстрені служби.

Відомо про одну потерпілу людину яку доправили до лікарні.

Ймовірно що ракети по Києву запустили з літаків Ту-95 з регіону Каспійського моря.

Нашим Повітряним силам вдалось збити одну з ракет у Київській області – над Обухівським районом.

Дивіться у відео: Лещенко розповів про обстріл Києва ракетами

У Міністерстві оборони відреагували на потужний ракетний обстріл Києва. У військовому відомстві зазначили, що Київ до сих пір залишається однією з головних військових цілей Росії і тому загроза атак зберігається.