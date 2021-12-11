Рятував євреїв: Стефанчук закликав Ізраїль надати Шептицькому звання "правденика"
Джерело:телеграм Верховної Ради
Руслан Стефанчук попросив Ізраїль розглянути питання присвоєння звання "праведника" українцям, які під час Голокосту рятували євреїв. Мовиться про Андрея Шептицького та Омеляна Ковча.
Спікер Стефанчук зустрівся з послом Ізраїлю Міхаелем Бродським. Під час розмови спікер подякував ізраїльській делегації, яка взяла участь у заходах вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру.
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Також Стефанчук наголосив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму. Дуже важливим є ухвалений закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".
Президент Володимир Зеленський підписав його 7 жовтня 2021 року.
Окрім того, Стефанчук попросив розглянути питання присвоєння звання "праведника" двом українцям.
Мова йде про митрополита Андрея Шептицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінено як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народами,
– наголосив Стефанчук.
Зеленський підтримав звернення
- Ще у 2020 році Зеленський підтримав звернення головного рабина України Моше Реувена Асмана. Мовилося про надання Шептицькому звання праведник народів світу.
- Відповідну заяву президент зробив під час пресконференції, присвяченої 75 річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.
- У роки Голокосту родина Шептицьких врятувала життя понад 160 єврейських дітей.
- Надання Шептицькому цього звання Зеленський назвав відновленням історичної справедливості.
Допис Верховної Ради:
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським попросив розглянути питання присвоєння звання "праведника" українцям, які в роки Голокосту рятували єврейські життя.
"Мова йде про митрополита Андрея Шептицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінено як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народами", — зазначив Руслан Стефанчук.
Спікер Верховної Ради України подякував ізраїльській делегації за участь у пам'ятних заходах із приводу трагедії Бабиного Яру. Крім того, Голова Парламенту зазначив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму. За його словами, про важливість цього питання для України свідчить прийняття Верховною Радою Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який підписано Президентом України 7 жовтня 2021 року.
Учасники також обговорили питання міжпарламентської взаємодії та торговельно-економічного співробітництва.