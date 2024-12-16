Не тому, що Росія щось знає: чому генсек НАТО закликав зберігати "тишу" щодо перемовин

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав зберігати "тишу" щодо, ймовірних, перемовин між Україною та Росією. Це пов'язано не із тим, що росіяни можуть якимось чином негативно вплинути на це, а із дещо іншим – набагато важливішим.

Про це 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зазначивши, що у Європі дуже багато шпигунів країни-агресорки. Вони, можливо, вже й знають про умови, які Україна висуватиме для того, щоб досягти миру. Проте, на його думку, дуже важливо, що у Європі планують запровадити санкції проти тих, хто веде гібридну війну.

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"Це дуже круто, що на третій рік повномасштабної війни вони (європейці – 24 Канал) побачили для себе загрозу у російських медіа, розвідниках та кілерах", – сказав він.

Чому заява Рютте важлива

Олег Лісний підкреслив, що вважає заяву генсека НАТО дуже важливою, адже про ймовірні перемовини між Україною та Росією говорити край небезпечно у відкритих медіа.

Не тому, що росіяни знають щось або не знають, а тому, що формується дуже поганий наратив,

– зауважив політолог.

Він пояснив, що мовиться про логічне усвідомлення, якщо ведуться перемовини, то війна скоро закінчиться. Саме через це партнери України можуть зробити висновок, що допомагати нашій державі вже не потрібно.

Це дуже небезпечно, тому, за словами Лісного, не варто активно порушувати питання перемовин доти, поки сторони дійсно не сядуть за стіл та не розпочнуть вести конструктивний, якщо з Росією це можливо, діалог.

До слова, представники Франції та Естонії наголошують, що переговори України з Росією можливі лише з позиції сили. Там закликають союзників продовжувати підтримувати Київ. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підкреслив, що Україна має самостійно визначити час для переговорів, а прем'єр Естонії Крістен Міхал додав, що тиск на Росію має тривати, щоб змусити її відмовитися від своїх цілей.