Російській ППО не по зубах удари України: чи можуть її посилити нові С-500

Систематичне знищення російських систем протиповітряної оборони у Криму змусило росіян перекинути на тимчасово окуповані території новітні ЗРК С-500. Їх Росія також розхвалює перед усім світом.

Втім, за час повномасштабної війни, Україна змогла спростувати вже кілька міфів Росії про "аналоговнєтну зброю". Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері 24 Каналу зауважив, що, ймовірно, така ж ситуація буде і з системами С-500.

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Дива не станеться

На тимчасово окупований Кримський півострів перекинули новітні системи ППО С-500 "Прометей". Їх використовуватимуть для прикриття важливих об'єктів.

Якщо С-300 та С-400, які були вершиною військових технологій Росії, не можуть збивати українські ракети, то сумнівно, що С-500 зможе чимось здивувати. Так, туди можуть поставити більш далекобійний радар, можливо, спробують надати якихось нових якостей ракетам, але не думаю, що це буде прорив,

– пояснив Михайло Самусь.

Річ у тім, що росіяни представляли свої системи С-400 як такі, що можуть конкурувати з ЗРК Patriot, та навіть змогли продати їх країні НАТО – Туреччині. Однак на ділі їхня ефективність виявилась дуже сумнівною.

"Якби в С-500 вони знайшли рішення, які принципово підвищують ефективність цього комплексу, вони б так само запровадили такі рішення в С-400. Але, як ми бачимо, С-400 знищується дуже ефективно, ще у промислових масштабах. Тож С-500, які Путіну представили Путіну як чарівний комплекс, стане таким же розчаруванням як С-400", – наголосив Самусь.

Проблема Росії у тому, що, створюючи ці системи, вони не сподівалися перевіряти їх у такого рівня бойових діях.

Росія не може себе захистити

Українські сили завдають Росії нищівних ударів і по репутації. Удари по НПЗ, збиття літаків, знищення радіолокаційних станцій, які є частиною ядерної парасольки Росії – усе це ще одне свідчення того, що російські системи ППО є неефективними.

С-500 до того теж десь стояв, але він не може нейтралізувати загрозу з боку Україні ні для НПЗ, ні для РЛС, ні для ударів по аеродромах. Всі ці системи були заточені на загрози одного характеру, а Україна здійснює удари інструментами, які їм не є по зубах,

– пояснив Самусь.

Окрім іншого, це демонструє і західним партнерам України, і Китаю наскільки Росія (не)здатна протистояти специфічним ударам. І тут важливо зауважити, що Україна наразі не є надпотужною державою у військовому сенсі.

Наприклад, то й же Китай може здійснювати масовані удари як безпілотниками, так і ракетами. Напротивагу цьому Росії просто не буде чого протиставити, а відповідно не буде і можливості захистити себе у випадку серйозніших загроз.