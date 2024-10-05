Новітній БпЛА розміром з літак: на Донеччині могли збити С-70 "Охотнік" – що про нього відомо

Вдень 5 жовтня з'явилася інформація про збиття російського літака Силами оборони України біля Костянтинівки. Згодом у мережі уточнили, що, ймовірно, йдеться про БпЛА С-70 "Охотнік".

Якщо інформація про збиття безпілотника підтвердиться, що то це буде першим випадком знищення цієї "вундервафлі". Що відомо про російського "Охотніка", передає 24 Канал.

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Російський літак чи все ж БпЛА С-70 "Охотнік"?

У суботу, 5 жовтня, у небі біля Констянтинівки Донецької області внаслідок повітряного бою був збитий невідомий літальний об'єкт. Спочатку тиражувалося, що це російський Су-25, або ж навіть Су-34/35. Однак, найімовірніше ЗСУ ліквідували новітній важкий ударний дрон С-70 "Охотнік".

Також є альтернативна версія – збиття БПЛА "Мисливець". Остаточно стане зрозуміло після дослідження уламків,

– пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Версію з збиттям "Охотніка" поширюють і російські пропагандисти, видаючи це за справжню перемогу – адже знищили ж не літак, а всього лиш дрон. Ще і пишуть, що це варто сприймати як те, що Росія почала масово використовувати ударні БпЛА "Іноходєц" і "Охотнік", що "недоступні ППО".

Збитий російський об'єкт на Донеччині: дивіться відео

Серійне виробництво "Охотніка"

Як можна помітити, розпіареності С-70 "Охотнік" можна позаздрити. Однак існує цей ударний БпЛА в одиничних екземплярах. З відкритих джерел відомо, що у Росії є всього три прототипи таких дронів – ймовірно, вже два. Ще три будуються.

Розміри дрона С-70 "Охотнік" / фото російських ЗМІ

Розробка "Охотніка" велася ще з 2009 року. Перше випробування дрона відбулося ще у 2018 році, а через рік відбувся перший політ. Росіяни неодноразово переносили серійне виробництво цих безпілотників "на потім".

Варто зауважити, якщо минулого року ворог заявив про початок серійного виробництва у 2025 році, то вже цього року обіцяв розпочати його у другому півріччі 2024-го.

Характеристики та ціна БпЛА С-70 "Охотнік"

Так, новітній російський ударний дрон С-70 "Охотнік" має такі характеристики:

Довжина фюзеляжу: 14 метрів

Розмах крила: 19 метрів

Бойове навантаження: 2,8 тонни, за іншими даними – до 7-8 тонн

Злітна маса БпЛА: 25 тонн

Максимальна швидкість: 1400 кілометрів за годину на мінімальній висоті

Практична стеля: 18 000 метрів

Дальність польоту: 6000 кілометрів

Згідно з планом розробників, "Охотнік" повинен мати змогу нести керовані ракети, керовані бомби, некеровані бомби у внутрішньому відсіку для корисного навантаження, а також на підкрилових вузлах підвіски.

Окрім цього, ворог зазначає, що ударний безпілотників буде використовуватися для атак по об’єктах без заходу в зону дії систем протиповітряної оборони пілотованих літаків.

Російський БпЛА С-70 "Охотнік" у небі / фото російських ЗМІ

За данними з мережі, ціна одного такого дрона становить понад один мільярд рублів, тобто близько 7,3 мільйона доларів. Для порівняння – російський Су-25 коштує близько 11 мільйонів рублів. Тому у будь-якому випадку, ціль доволі "жирна".