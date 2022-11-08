Туберкульоз, деменція та ще 34 хвороби: адвокат Саакашвілі розповів про стан здоров'я політика

Стан здоров'я колишнього президента Грузії сильно погіршився. Наразі медики перевіряють його на наявність різноманітних хвороб.

Лікарі підозрюють у Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Про це заявив адвокат Шалва Хачапурідзе.

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Саакашвілі хворіє на 34 хвороби

Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання. За словами його адвоката, йдеться про передбачувані діагнози, їх поки не встановили остаточно. Він каже, що поки це підозри, і у цьому напрямі ведеться робота.

Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання,

– зазначив Хачапурідзе.

Раніше родичі Саакашвілі повідомляли, що у нього можуть бути 17 різних діагнозів.

Що трапилось з грузинським політиком

Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув’язнення через зловживання службовим становищем. Він 8 років не приїжджав до Грузії. Але все ж 1 жовтня 2021-го Саакашвілі повернувся, де його й затримали. Тоді ж він оголосив, що буде голодувати.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.

У Саакашвілі почалися проблеми зі здоров’ям. Була інформація навіть про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке. Це одне з найважчих ускладнень від голодування.

Вже 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.

Нещодавно Саакашвілі написав листа Андрію Садовому, де підтримав українців в боротьбі проти росіян.

Саакашвілі пройде курс лікування у клініці "Вівамеді" , що в Тбілісі. Туди його перевезли прямо з тюрми. Саакашвілі потрапив до лікарні вранці 12 травня. В палаті Міхеіла Саакашвілі запровадили жорсткі заходи безпеки. Усі вікна затемнили спеціальними шторами, щоб він ні з ким не спілкувався. Сама палата розташована на 5 поверсі, щоб не було спокуси втекти.

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