"Путін особисто займається моїм знищенням": Саакашвілі написав листа ведучій 24 Каналу Соляр

Міхеіл Саакашвілі написав листа ведучій 24 Каналу Катерині Соляр. Третій президент Грузії зазначив, що він пише із в'язниці в Тбілісі та подякував українській журналістці.

Листа ув'язненого політика датовано 6 липня 2023 року. Варто зазначити, що Саакашвілі вирішив подякувати Соляр, попри те, що дуже схуд та фізично він дуже слабкий, пише 24 Канал.

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Що Саакашвілі написав Соляр

Дякую за людяність і підтримку. Завжди на вас дивлюсь і ви мені надаєте енергію. Я персональний в'язень Путіна і він особисто займається моїм знищенням,

– написав політик.

Міхеіл Саакашвілі додав, що Катерина Соляр реально приголомшлива та дуже надихає його.

"Обіймаю", – завершив листа третій президент Грузії.



Саакашвілі написав листа Соляр / Фото 24 Каналу

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На початку липня під час судового засідання Міхеіл Саакашвілі підняв футболку та показав, як він схуд. Він заявив, що, можливо, фізично слабкий, але дуже сильний всередині, натхненний та сміливий.

Тоді Саакашвілі відповів на заяву лідерів "Грузинської мрії", зокрема голови парламенту Шалви Папуашвілі. Він сказав, що це він, а не Європа, має вибачитись. Адже саме вони довели його до такого стану.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Президент України закликав офіційний Тбілісі "зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України".

Також український лідер доручив нашому МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

Вже 6 липня посол Грузії Георгій Закарашвілі покинув Україну. Проте уряд Грузії відмовився проводити консультації та розкритикував дії Києва.

Наприкінці вересня 2021 року Саакашвілі таємно прибув у Грузію у трейлері, завантаженому молочною продукцією. Згодом його арештували. Адже у 2018 році його заочно засудили до 6 років тюрми у справах про амністію обвинувачених у смерті Сандро Гіргвліані та побиття колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Також проти нього відкриті справи за розкрадання бюджетних коштів, розгін акції 7 листопада 2007 року, погром в телекомпанії "Імеді" та захоплення майна її власника – покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі. Восени 2021 року – висунули ще звинувачення за незаконне перетинання державного кордону. Сам Саакашвілі називає ці справи політично вмотивованими.