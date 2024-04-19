Росія ізолювала Саакашвілі спеціально перед вторгненням в Україну, – грузинський політолог
Міхеіл Саакашвілі, колишнього президента Грузії, після повернення з України заарештували на Батьківщині ще в 2021 році. Численні звернення про його звільнення різних представників країн світу, зокрема й України, не мають жодних результатів. Є здогадки, що Саакашвілі під арештом за вказівками Росії.
Грузинський політолог Гела Васадзе розповів 24 Каналу, що ув'язнення колишнього президента є принциповим питанням для влади Грузії. Він додав, якщо Саакашвілі звільнять, то це викличе негативну реакцію в Москві.
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"А грузинська влада дотримується стратегії не дратувати Москву", – сказав політолог.
Спецоперація Росії
Гела Васадзе вважає, що російські спецслужби провели спеціальну операцію для арешту Міхеіла Саакашвілі в Грузії. Ця операція була однією з ключових перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Росія ізолювала Саакашвілі спеціально перед вторгненням в Україну. Якби він був там під час війни, то проводив би переговори з єврочиновниками та конгресменами,
– зауважив Васадзе.
Він висловив надію, що в майбутньому СБУ проведе ретельне розслідування злочину щодо Саакашвілі. Знайде всіх винуватців, які, на його думку, є в Україні та покарає публічно.
Останні новини по Саакашвілі
- Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі, колишнього президента Грузії, різко погіршився. Керівництво партії країни відмовилося проводити будь-які консультації стосовно його стану.
- Польським лікарям дозволили провести обстеження експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та прийняти необхідні рішення щодо його лікування. Наразі він все ще перебуває у грузинській в'язниці.
- У Верховній Раді зареєстровано ініціативу щодо звернення до президента Грузії. Україна закликає до проведення гуманітарного акту та помилування Міхеіла Саакашвілі.