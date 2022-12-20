Саакашвілі – піка, яка застрягла Путіну в одне око, а Україна в друге, – політолог

Сьогодні стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, є вкрай критичним. Український лідер Володимир Зеленський звернувся до чинної влади країни з проханням надати політику належну медичну допомогу.

Він запропонував відправити Саакашвілі на лікування до України, іншої європейської країни або навіть Америки. Це абсолютно людська заява, адже ексглава Грузії – дуже крута людина. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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За словами Давидюка, дуже складно бачити світлини, які маніпулятивно поширили мережею. "Чи є злочини, за які він має відповідати? Так, є. Судіть його чесно, а не намагайтеся зробити з нього блазня, витягнути усе здоров'я й показати, що він ніхто і ніякий. Це підло", – сказав Давидюк.

Саакашвілі чимало зробив для грузинів та українців

Політолог наголошує, що для пострадянського простору Саакашвілі створив надзвичайно багато ідей та наративів деколонізації, відходу від Росії й модернізації держав.

Як політик – він топ. Велика кількість ідей, які в нас реалізовані, придумав саме він. Там у себе, потім сюди приїхав,

– говорить Давидюк.

Внесок для нашої держави він зробив. Тому сьогодні, вважає політолог, ми маємо зробити відповідні заклики та звернутися до інших держав.

Так, наш головний трек – це війна. Але ми своїх на полі бою не повинні кидати. Він зробив дуже багато – і для нас, і для наших народів. Грузинський уряд зараз проросійський, а народ – проукраїнський. Це те, що зробив Саакашвілі,

– стверджує Микола Давидюк.

Він переконаний, що відправити експрезидента Грузії на лікування за кордон було б правильно. На жаль, шанси реалізації цього завдання мінімальні. Проте, якщо включиться Україна, вони будуть 50 на 50.

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Путін хотів зупинити Україну та Грузію, які відірвалися від "совка"

Потрібно розуміти, підкреслює він, чому кремлівський диктатор напав на Україну та Грузію. Його не влаштувало, що ми відмовилися жити в "совку".

Саакашвілі – це піка, яка Путіну застрягла в одне око, а Україна – в інше. І він сліпий кровоточить верещить, і ніхто не може зрозуміти, що він хоче,

– зазначає Давидюк.

Він згадує, як росіяни приїхали на чемпіонат "Євро – 2012" і побачили, наскільки ми відірвалися. В них був справжній шок, бо Східна Європа так не розвивається.

"Стадіони, аеропорти, красиві люди, багаті, нормальні. Згадайте, як ми тоді святкували, ці фан-зони в містах – рай був! Навіть при покидькові Януковичі ми були настільки сильні, що розвивалися всупереч тому, як його син намагався обкрадати кожен бізнес. Але круто було. А вони кажуть – ні, треба їх зупинити, бо вони відриваються від "совка", – пояснює політолог.

Так само і в Грузії, коли Саакашвілі прийшов до влади. Почали будувати Батумі, з'явилися аеропорти, мости від італійських архітекторів, президентський палац. Росіяни сказали: "Ми так само хочемо, у нас же грошей більше. Що там грузини продають, мандарини та корупцію на експорт?

В Україні почалися зміни – чесна поліція, нові сервісні центри, держава у смартфоні. Так, пройшло 10 років. Але у Росії й за 20 років цього немає і не буде. У них буде гнилий смердючий диктатор, який лежатиме біля Лєніна у мавзолеї і продовжуватиме правити. Совками були, совками лишилися,

– констатував Микола Давидюк.

Тоді Україна та Грузія для Путіна стали світоглядними. Ми були про майбутнє, а вони – про минуле. "Для них же Лєнін, Сталін та Пьотр I важливі. Вони живуть в минулому. Йому важливо було напасти на Грузію та Україну, і тримати у жаху країни Балтії", – переконаний Давидюк.

З сучасних пострадянських країн, зауважує Давидюк, Україна – монстр. Він нас найбільше боїться, адже ми – відповідь на розвал "російської імперії". "Ми про майбутнє, ми сильні, ми класні. Тому він нас атакує з такою люттю", – запевняє він.

Білорусь залюбки приєдналася. Щоб в 5 разів зросла якість життя і можна було їздити до Європи – не на заробітки, а працювати. Білоруси хочуть, просто вони мовчать, повісили голови і йдуть на страту,

– переконаний політолог.

Якби вони підійняли голову, то могли б разом із нами йти в ЄС – як Молдова та країни Балтії. Грузія також намагається це зробити, але їй заважає проросійський уряд. "Хоча вони були з нами, ми сиділи за однією партою та приймали ті речі, які говорив Радянський Союз. Разом. Тому у білорусів теж є шанс, але треба бути про майбутнє", – резюмував Давидюк.

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