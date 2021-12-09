Саакашвілі пояснив, чи попереджав Зеленського про поїздку в Грузію

На початку жовтня Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії, куди він приїхав вперше за 8 років. Сам політик каже, що не попереджав президента Зеленського щодо своїх намірів їхати на батьківщину.

Втім, колишній президент відверто заявляв про це у низці своїх публічних виступів.

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Чи попереджав політик Зеленського про свою поїздку

Саакашвілі уточнив, що виїжджав з України у Грузію терміново. У той час Зеленський саме перебував з робочим візитом у США або ж вже перебував на шляху додому. "По-друге, вважаю, що було б неправильно перекладати на плечі президента відповідальність за моє рішення", – наголосив політик.

Саакашвілі каже, що українська влада його врятувала

Саакашвілі затримали невдовзі після того, як він таємно приїхав у Грузію напередодні місцевих виборів 2 жовтня. Політика судитимуть за незаконний перетин кордону.

Крім цього, колишній грузинський лідер розповів й про підтримку з боку української влади. Згадав, зокрема, про те, що президент Зеленський телефонував щодо нього у Тбілісі. Також він відзначив, що "Єрмак регулярно влаштовує наради щодо цього". Політик наголосив, що дуже активною є й українська омбудсменка Людмила Денісова.

Всі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування та тортур. Влада явно йшла на вбивство,

– стверджує Саакашвілі.

Що про стан політика каже Ясько

"Слуга народу" Єлизавета Ясько, яку з Саакашвілі поєднують романтичні стосунки, стурбована станом свого коханого. Напередодні вона заявила про "фармакологічні тортури" над політиком.

Нардепка пояснила, що у грузинській в'язниці його лікували психотропними препаратами, в яких не було потреби. Її слова підтвердила й незалежна лікарка Маріам Джишкаріані.

Ясько скаржиться, що рідним та захисникам Саакашвілі не дають можливості ознайомитися з історією його хвороби. Вона впевнена, що через умови, в яких перебуває політик, той не може отримати необхідної реабілітації.

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