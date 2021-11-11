Саакашвілі припиняє голодування, – адвокат політика

Міхеїл Саакашвілі 11 листопада вирішив припинити своє голодування. Він заявив, що воно стало "знаряддям боротьби проти його країни".

Ув'язнений політик відмовився проходити реабілітацію у лікарні Глданської в'язниці чи в Горійську. Таку заяву Саакашвілі прочитав його адвокат Ніка Гварамія.

До теми Засвідчує катування, – Денісова про відео евакуації Саакашвілі до тюремної лікарні

Моє голодування вже стає знаряддям боротьби між росіянами і нинішньою владою, не проти мене, а проти моєї країни. Я вирішив прислухатися до заклику і припинити голодування,

– мовиться у заяві Саакашвілі.

Що відомо про стан політика

Саакашвілі голодував 1 місяць та 11 днів. Він оголосив про голодування у той же день, коли його затримали, – 1 жовтня. Згодом колишній президент Грузії навіть відмовився від добавок, які йому приписали лікарі, через погіршення стану здоров'я.

На початку листопада українська нардепка та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько казала, що політик схуд на 20 кілограмів. 8 листопада його терміново госпіталізували вертольотом з в'язниці у лікарню.

Грузинська влада запевняла, що евакуація відбулася без примусу, однак уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі під час перевезення побили. Особистий лікар політика під час огляду помітив на тілі ув'язненого сліди від ушкоджень.