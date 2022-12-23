Заклики України й Молдови щодо Саакашвілі не мають значення, – лідер керівної партії Грузії

Президенти України та Молдови закликали владу Грузії дати можливість Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування за кордоном. Голова керівної партії Іраклій Кобахідзе заявив, що ці заклики, не мають значення.

Володимир Зеленський попросив Грузію проявити милосердя. Своєю чергою, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна теж готова прийняти Саакашвілі й забезпечити йому лікування.

Через кілька днів до цього звернення приєдналася президентка Молдови Майя Санду. Також свою стурбованість у зв'язку зі станом Саакашвілі висловлювали Євросоюз і Держдеп США.

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Кобахідзе заявляє, що Саакашвілі симулює

Голова керівної партії "Грузинська мрія" заявив, що уряд Зеленського "брав безпосередню участь у спецоперації" з відправлення Саакашвілі до Грузії в контейнері зі сметаною.

Його заява не може мати особливого значення. А в Санду, якщо не помиляюся, сидить 6-й президент Молдови. Санду повинна подбати про свого президентського в'язня, який досі перебуває у в'язниці,

– додав Кобахідзе.

Очевидно, він має на увазі п'ятого президента Молдови Ігоря Додона. Його затримали цьогоріч 24 травня. Додону висунули обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема в незаконному збагаченні та держзраді. Після цього суд кілька разів відправляв його під домашній арешт. Наразі адвокати п'ятого президента Молдови ведуть кілька позовів про захист честі та гідності, також у суді перебуває справа "Ігор Додон проти Майї Санду".

Кобахідзе також наголосив, що засідання суду, до якого Саакашвілі був під'єднаний дистанційно, використали для чергової спроби ввести всіх в оману.

"Сьогодні ми побачили ще одну симуляцію. Однак, схоже, що для цього теж потрібен талант, і це була дуже бездарна симуляція", – вважає політик.

За його словами, причиною аномально швидкого схуднення Саакашвілі стали "вибіркове харчування" і раніше зроблена операція на шлунку. Окрім цього, голова керівної партії заявив, що зараз триває маніпуляція медичними даними, а всі статті про важкий стан Саакашвілі – проплачені та замовні.

"Відповідальність за Саакашвілі як ув'язненого несуть державні органи і він перебуває під опікою", – підсумував Кобахідзе.

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Коротко про стан Саакашвілі

З моменту арешту 1 жовтня минулого року Саакашвілі схуд більш ніж на 42 кілограми. Незалежна експертиза заявила про 20 діагнозів, зокрема кахексію – втрату ваги, що загрожує життю. Також в його організмі виявили підвищені дози барію, вісмуту і ртуті.

Влада Грузії не визнає важкий стан Саакашвілі. Представники керівної партії та уряду стверджують, що експрезидент прикидається і сам собі шкодить, щоб домогтися виходу на свободу.

Адвокати Саакашвілі подали клопотання про відстрочку покарання і звільнення політика за станом здоров'я. Процес із третьої спроби розпочався в Тбіліському міському суді 22 грудня.

Колишній президент Грузії, на транспортування якого до суду не дали дозволу лікарі, був підключений до нього дистанційно. Через деякий час захист заявив, що Саакашвілі знадобилася допомога лікарів і підключення перервали.