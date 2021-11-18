Саакашвілі впав та знепритомнів, його забрали на ношах, – адвокат

Міхеіл Саакашвілі знепритомнів у в'язниці після зустрічі з адвокатами. Експрезидента Грузії винесли з кімнати для побачень на ношах. Згодом стан ув'язненого стабілізували медики.

Про це розповів адвоката політика Бека Басілая.

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Саакашвілі послизнувся і впав

Міша виходив після зустрічі з адвокатами, послизнувся та впав. Після цього я не чув його голосу, очі він не розплющував. Вони привезли носилки і відвезли його. До цього він почував себе дуже погано,

– сказав Басілая.

Як інформує "Ехо Кавказу", згодом Басілая повідомив, що стан політика вдалось стабілізувати.

Біля в'язниці – велика кількість поліції

Тим часом грузинські ЗМІ повідомили, що наразі біля Глданської в'язниці перебувають багато правоохоронців та спецтехніка. Проте реанімобіля біля будівлі не бачили.

Стан Саакашвілі – критичний, – лікарі

Раніше група медиків, що діє при омбудсменові Грузії, повідомила, що стан ув'язненого політика – критичний. Медики 16 листопада провели огляд Саакашвілі. Консиліум погодився, що тюремна лікарня не володіє необхідними фахівцями та засобами, аби допомогти експрезиденту.

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