"Убити двох зайців": чому Китай зацікавлений в діалозі з Україною

Візит глави МЗС Дмитра Кулеби наблизив зустріч Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна. Відносини України та Китаю вийшли зі стадії "заморозки".

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, потенційно зустріч Зеленського та Сі може відбутися. Але не варто це сприймати як факт. Все залежатиме від багатьох факторів.

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Що означають дії Китаю

Як наголосив Саакян, відносини України та Китаю вийшли зі стадії "заморозки". При цьому свого часу саме Пекін усе вирішив "заморозити". Тепер Китай готовий виводити їх із такого стану.

Китай робить це через власні геополітичні амбіції. Росія дозволила собі цілу низку кроків, які суперечать інтересам Китаю. Йдеться про візит Путіна до КНДР та активізацію відносин з В'єтнамом. Не варто забувати і про візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Росії.

Активізація відносин з Україною на тлі кроків Москви є одночасним вбиттям двох зайців. Перше – демонстрація нібито конструктивності Китаю, що вони є буцімто рівновіддалені від Росії та України. Друге – ставлення Москви на місце.

До прикладу, паралельно йде активізація співпраці Китаю з Білоруссю. Туди навіть відправили військових на спільні навчання, що також додало сивого волосся Путіну.