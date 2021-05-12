"Стеля" для Зеленського приблизно біля 60%, – Саакян про рейтинг президента

За 2 роки Президент України Володимир Зеленський встиг наростити свій антирейтинг. Зокрема прибуксовуванням ухвалення довгоочікуваних рішень від нього серед суспільства.

Тому рейтинг Зеленського "не злетить до небес". Таку думку в ефірі висловив політолог Олег Саакян.

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За його словами, антирейтинг президента створює для нього "стелю". Попри це, наразі вона вища, ніж у Петра Порошенка чи інших політиків. Тому порівнювати її не треба.

"Стеля" для Зеленського завершується приблизно біля 60%. Можу припустити, що вона наразі ще нижча,

– наголосив Саакян.

Він зауважив, що "зазор" до нарощення рейтингу в Зеленського ще залишається. Але він значно менший, ніж міг бути 1 чи 2 роки тому, якби президент почав втілювати рішучіші кроки на самому початку.

Нерішучість Зеленського відвернула частину виборця

Адже саме нерішучість відвернула від нього частину його виборця, який не перейшов до інших політичних сил, але однозначно пішов від Зеленського.

За опитуванням Центра Разумкова, якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то Зеленський отримав би більшість голосів українців у першому турі.

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