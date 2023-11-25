Вибачте, що не вберегли, – захисники розчулили реакцією на пошкоджений окупантами дитсадок

Внаслідок російської атаки "Шахедами" пошкоджено дитячий садочок у Києві. Українські військові розчулили своєю реакцією.

Наші захисники попросили вибачення. Про це розповіла директорка дошкільного закладу.

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На щастя, ніхто не постраждав

Уламки російського дрона впали на дах садочка. На щастя, минулося без постраждалих, зазначила директорка.

Додала, що навчання дітей продовжиться. Їх переведуть в інший корпус садочка.

Прийшли військові, сказали: "Вибачте, що не вберегли ваш дитячий садок". Це настільки було зворушливо, настільки зачепило за душу, навіть хотілося плакати,

– підкреслила Косянчук.

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Зверніть увагу! Вночі російські терористи випустили по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 "Шахедів". Захисники неба знищили 74.

На жаль, внаслідок російської атаки є постраждалі – 5 людей. Серед них і 11-річна дитина.