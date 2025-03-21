"Не просто офіційний візит": мер Львова очолив українську делегацію під час поїздки до Тайваню
- Мер Львова Андрій Садовий очолив українську делегацію під час візиту до Тайваню, що включала представників місцевого самоврядування та бізнесу з різних міст України.
- Візит привів до домовленостей про новий пакет допомоги, включаючи інновації в медичних даних та цифрових рішеннях.
Міський голова Львова Андрій Садовий очолив делегацію українських міст під час офіційного візиту до Тайваню. До її складу увійшли понад 30 представників місцевого самоврядування та бізнесу з Києва, Тернополя, Ужгорода, Вінниці, Миколаєва, Дніпра, Харкова, Житомира, Бучі та інших міст України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Садового.
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Які результати візиту української делегації до Тайваню
Міський голова зауважив, що усі витрати на візит були покриті приймаючою стороною.
Це не просто офіційний візит. Це – початок нової, сильної співпраці,
– наголосив Садовий.
Він також зазначив, що Тайвань уже демонструє реальну підтримку Україні: гуманітарна допомога, інвестиції у відбудову, а також партнерство в енергетиці, транспорті, медицині та високих технологіях.
"У грудні ми підписали грантову угоду на 5 мільйонів євро. Зараз повертаємось із домовленостями про наступний пакет допомоги – це вже про інновації в сфері медичних даних, цифрові рішення для лікарень і "розумну" інфраструктуру, яка рятує життя навіть під час війни", – розповів міський голова Львова.
Крім того, він повідомив що перший транш у розмірі 1,5 мільйона євро "вже на руках". Наразі триває тендер на підрядника для реконструкції центру реабілітації на вулиці Пекарській у Львові.
Також Садовий запросив тайванський бізнес до Львова на інвестиційний форум. А вже у червні 20 львівських компаній відправляться до Тайваню для налагодження зв’язків і пошуку нових можливостей для розвитку міста та країни.