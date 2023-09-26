У нас немає якихось гулянок, – Садовий про те, чому у Львові не заборонять розважальні заходи

У Львові під час воєнного стану, як і в багатьох інших тилових містах України, відбуваються масові заходи, зокрема концерти. У міській раді Львова допускають заборону, але для цього потрібна дискусія всередині суспільства.

Львівський мер Андрій Садовий прокоментував, чому у Львові не заборонять усі розважальні заходи. Мовиться про концерти, масові зібрання та пізньовечірнє життя міста.

Дивіться також Відновимо повністю: Садовий розповів про долю зруйнованих від обстрілів будинків у Львові

Чому у Львові не заборонять усі розважальні заходи

Садовий відповів на коментар, що деякі військові, які приїжджають у Львів, вражені, наскільки розслаблені мешканці міста.

"Для мене це певний біль. Я часто їжджу Україною і бачу різну ситуацію. Але також можна зрозуміти людей, які, наприклад, приїхали з тих міст, де є постійні обстріли, й вони у Львові починають дихати на повні груди", – сказав мер Львова.

Він наголосив, що у Львові немає якихось гулянок. Водночас під час концертів, як зазначив Садовий, українські гурти збирають кошти на армію.

У нас немає якихось гулянок. Так, є концерти, коли українські гурти збирають кошти на армію. Кожен такий концерт є 200, 300, 500 тисяч гривень,

– заявив міський голова і додав, що принципово не ходить на концерти.

Коментуючи можливість ухвалення заборони масових заходів у Львові, Садовий заявив, що для цього потрібна дискусія у суспільстві.

"Якщо ви хочете, щоб ми ухвалили окреме рішення про заборону – це буде дебатуватися і це буде дискусія у суспільстві", – зазначив він.

Міський голова Львова непрямо підтримав масові заходи, якщо вони відбуваються на закритій території, не створюють проблем мешканцям, і це дає можливість зібрати кошти для ЗСУ.

"Кожна копійка для армії є важливою", – резюмував Садовий.

. У Львові та Львівській області під час воєнного стану чинна комендантська година. Вона триває з 00:00 до 05:00.