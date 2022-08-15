М**аки і мародери, – Садовий про орендодавців, які різко підняли ціни на квартири

Є тисячі випадків, коли львів'яни безоплатно приймали в себе вдома українців, які втекли від війни. Крім цього, забезпечували їжею та всім необхідним.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що навіть низка готелів та хостелів знизили ціни.

До теми Садовий розповів про рівень підготовки Львова до опалювального сезону

"Я знаю хостели, які селили безплатно. На цьому фоні можливо є 0,5% – 1% людей, які захотіли на цьому заробити. Це м***ки та мародери, тому що в часи війни заробляти гроші на людях, які в біді – це злочин", – сказав мер.

Слід писати заяви в поліцію

За словами Садового, випадки зі збільшенням цін на житло намагалися робити максимально публічними. Проте є проблема – для того, щоб поліція відкрила кримінальне провадження, людина, в якої просять заплатити більшу плату, має написати заяву в поліцію.

А люди не хочуть писати заяви. Якщо ж цього немає, то ти не можеш порушити кримінальну справу. Були такі думки: "Ви в них заберіть квартиру". Це так, але Верховна Рада має запустити цей процес. У нас є, перепрошую, є майно росіян, яке ніхто не забрав,

– зазначив мер.

Він додав, що скерував у березні дані зі списками майна росіян у міністерство юстиції, РНБО, обласну адміністрацію.

До речі Мер Львова пропонує доопрацювати роль місцевої влади в питанні територіальної оборони

З людьми, які підвищували ціни на житло, розмови проводив юридичний департамент міста. Як зазначив мер, виявлялося, що деякі квартири мали високу ціну й до 24 лютого.

"У Львові є різні типи помешкань. Підміняти собою поліцію, прокуратуру, СБУ, я не маю права за законом", – зазначив міський голова.

Львів допомагатиме Гостомелю

Мер Львова наприкінці липня відвідав Гостомель на Київщині, який зруйнували росіяни. Для людей, які втратили житло, допоможуть зводити модульні будинки.

"Ми допоможемо силами нашого водоканалу з підключенням мереж, коли мова йде про тимчасові містечка, про доброустрій. Ви, напевно, бачите, як красиво ми облаштували наші модульні містечка у Львові, тому такий самий стандарт треба зробити в Гостомелі. Звичайно, ми беремось за сам житловий фонд", – говорив Садовий.

Зверніть увагу – історія мешканки Маріуполя, яка знайшла дім у Львові: дивіться відео