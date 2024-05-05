Зараз немає нічого важливішого, – Садовий сказав, як Львів допомагає військовим і переселенцям

Львів продовжує допомагати військовим та переселенцям. Зараз не може бути інших пріоритетів.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Відомо, що минулого року кошти від військового ПДФО забрали з місцевих бюджетів до державного бюджету. Але Львів все одно знаходить ресурси, як допомагати військовим та цивільним.

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Як Львів допомагає військовим та цивільним

Як розповів Садовий, у Львові вже припинили будь-які ремонтні роботи за кошти міста. Зараз усі можливі ресурси скеровують на підтримку Сил оборони України. До прикладу, лише за минулий місяць вдалося виділити близько 71 мільйона гривень.

Загалом у бюджеті цього року сума перевищує більш ніж 1 мільярд гривень. А які можуть бути інші пріоритети?,

– підкреслив Садовий.

Крім того, надзвичайно важливо продовжувати допомагати переселенцям. Якраз сьогодні міський голова Львова відвідав модульне містечко "Маріаполіс". Там живуть українці з Маріуполя, Херсона, Скадовська, Мелітополя тощо. Якщо є можливість – обов'язково підтримайте їх.

Там ще й проживає дуже багато дітей. Десь 260. Всім раджу у такі складні часи допомогти тому, кому важче сьогодні. Прийдіть, поспілкуйтеся, підтримайте. Це важливо. Ми всі – одна велика родина. Ворог хоче нас розділити. А ми повинні бути разом. Коли маєш вибір щось там подарувати… Краще дай гроші на якийсь хороший дрон. Бо зараз немає нічого важливішого,

– сказав Садовий.

Львів допомагає Силам оборони: коротко