Садовий закликав людей вийти на вулиці з синьо-жовтими стягами в Німеччині

Мер Львова Андрій Садовий закликав людей у Німеччині 8 та 9 травня виходити з синьо-жовтими стягами. Зробити це слід попри заборону правоохоронців у Берліні.

Очільник Львівської міської ради підкреслив, що хоч у Європі й використовують гасло "ніколи знову", це "знову" непомітно настало. Тож зараз надзвичайно важливо зробити все можливе для того, щоб про Україну чули та не забували.

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Закликав виходити з прапорами України та вивішувати їх

Андрій Садовий наголосив на тому, що в Європі 8 травня вшановуватимуть жертв Другої світової війни. Водночас російські військові продовжуватимуть вбивати мирне населення України та бомбардувати наші міста.

А все тому, що цивілізована Європа просто не помітила, як під боком зростила справжнє зло. Таке ж зло, проти якого весь світ боровся практично 80 років тому. Російські військові ось уже понад 2 місяці атакують українські міста, розстрілюють та ґвалтують мирне населення, створюють справжні концтабори, де катують та знущаються. А є й ті, кого взагалі депортують.

І замість того, щоб протистояти злу, яким зараз є Росія, в Європі вважають, що краще її не провокувати. Для цього, наприклад, у Берліні заборонили 8 та 9 травня виходити з прапорами України. Мовляв, "для уникнення провокацій". Зауважимо, що відповідна заборона стосується і триколору, але тут і так усе зрозуміло.

Я закликаю усіх вільних людей світу, і перш за все у Німеччині, вийти в ці дні на вулиці під синьо-жовтими прапорами та вивішувати їх на своїх будинках. Сьогодні саме цей прапор є запорукою того, аби жахи війни не прийшли до вас "ніколи знову",

– підкреслив Садовий.

Що відомо про заборону українського прапора в Берліні

Державну символіку у Берліні заборонили використовувати на заходах 8 та 9 травня. Про це свідчить документ, який опублікувала місцева поліція.

З незбагненних причин український стяг прирівняли до символіки як росіян, так і сепаратистів. Пояснити своє рішення правоохоронці не стали. Та й часу для оскарження відповідного рішення вони залишили вкрай мало.

Зауважимо, що активісти з України раніше домовлялися з місцевою владою. Вони хотіли провести мирну акцію, під час якої вшанують жертв Другої світової війни. Під час неї, нагадаємо, загинули мільйони українців.

Цікаво, що правоохоронці спочатку погодилися з пропозицією активістів. Згодом, 6 травня, їм відправили листа, в якому вказується про заборону використання державної символіки. Її не можна буде мати під час відвідування пам'яток Другої світової війни 8 та 9 травня. Не можна буде відвідувати ці локації представникам українських організацій. Ба більше, заборонені українські військові пісні та марші.

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